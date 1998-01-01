|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
11 июня
Эксперты: «Для привлечения туристов быть просто «умным городом» недостаточно»
В ходе пленарной сессии в рамках форума «Путешествуй!» специалисты обсудили развитие туристической инфраструктуры в городах с высоким научно-технологическим потенциалом
Госкорпорация «Росатом» в лице программы «Гостеприимные города Росатома» выступила организатором пленарной сессии в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!». В фокусе обсуждения оказались подходы к развитию городской среды и туристической инфраструктуры в городах с высоким научно-технологическим потенциалом (ВНТП).
Главным тезисом сессии стала взаимосвязь качества городской среды и туристической привлекательности с успехом в борьбе за квалифицированные кадры. Участники дискуссии, созванной Росатомом, сошлись во мнении: просто быть «умным городом» недостаточно. Необходимо уникальное «торговое» предложение.
Участники сессии обсудили, как туризм постепенно выходит за рамки традиционной отрасли путешествий, становясь инструментом территориального развития и повышения привлекательности городов для жизни и работы. Особое внимание уделили научно-технологическим центрам, где сосредоточены высококвалифицированные кадры.
«Инвестиции в гостеприимство городов – это вклад в собственную кадровую политику. Сегодня специалист выбирает не только зарплату, но и город, где сможет жить с семьей, растить детей и интересно проводить свободное время», – подчеркнула Анна Жигульская, руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Госкорпорации «Росатом».
«Особая роль здесь принадлежит крупному бизнесу. Росатом и наши партнеры могут и должны участвовать в создании инфраструктуры гостеприимства. У нас есть успешный пример: горнолыжный комплекс «Завьялиха» рядом с Трехгорным. Наша задача – сопровождать такие проекты, помогать городам и бизнесу выходить на инвесторов, а не заменять их собой», – добавила она.
По словам Александра Тертычного, директора ООО «Антерра», развитие индустрии гостеприимства в таких городах напрямую связано с их конкурентоспособностью в борьбе за специалистов: «Сегодня города конкируют не только за инвестиции и проекты, но и за людей. Для инженеров и ученых важна не только работа, но и среда — качество жизни, возможности для восстановления и семейного досуга. Инфраструктура гостеприимства становится частью этой среды и влияет на решение человека оставаться на территории».
В рамках сессии был представлен подход Green Flow к развитию туристической и оздоровительной инфраструктуры в городах с ВНТП. Он предполагает создание комплексных хилинг-пространств, объединяющих водно-термальные комплексы, гостиницы, общественные и семейные зоны отдыха, а также программы восстановления и событийного досуга. Примером такого подхода стал проект Green Flow в Сарове.
Он реализуется в логике формирования новой городской среды на стыке науки, туризма и оздоровления. Проект ориентирован как на жителей города и сотрудников научных организаций, так и на участников образовательных программ и гостей формирующегося туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».
«Как инвестор, мы рассматриваем любые возможности заработать, но почему турист должен выбрать именно этот город? Нужна четкая идея, развитая инфраструктура, а главное — лидер (мэр, губернатор), который системно занимается туризмом.
Ключевой фактор — специальные меры поддержки бизнеса. Только тогда инвесторы придут», — подчеркнул Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.
Эту позицию усилил Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов, АО «Корпорация Туризм.РФ»: «Мы исходим из простого вопроса: что нужно инвестору для принятия решения? Во-первых, понятные правила игры и федеральный приоритет развития туристической инфраструктуры.
Во-вторых, готовые к запуску проекты – мастер-планы, инвестиционные лоты и подготовленные земельные участки. В-третьих, доступные финансовые инструменты.
И, наконец, комплексная поддержка государства на всех уровнях. Только сочетание этих факторов позволит раскрыть туристический потенциал городов с высоким научно-технологическим потенциалом и привлечь в отрасль частный капитал».
/TOURBUS.RU
ФОТО: пресс-офис ООО "Антерра"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|