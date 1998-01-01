Новости Эксперты: «Для привлечения туристов быть просто «умным городом» недостаточно» В ходе пленарной сессии в рамках форума «Путешествуй!» специалисты обсудили развитие туристической инфраструктуры в городах с высоким научно-технологическим потенциалом

Госкорпорация «Росатом» в лице программы «Гостеприимные города Росатома» выступила организатором пленарной сессии в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!». В фокусе обсуждения оказались подходы к развитию городской среды и туристической инфраструктуры в городах с высоким научно-технологическим потенциалом (ВНТП). Главным тезисом сессии стала взаимосвязь качества городской среды и туристической привлекательности с успехом в борьбе за квалифицированные кадры. Участники дискуссии, созванной Росатомом, сошлись во мнении: просто быть «умным городом» недостаточно. Необходимо уникальное «торговое» предложение. Участники сессии обсудили, как туризм постепенно выходит за рамки традиционной отрасли путешествий, становясь инструментом территориального развития и повышения привлекательности городов для жизни и работы. Особое внимание уделили научно-технологическим центрам, где сосредоточены высококвалифицированные кадры. «Инвестиции в гостеприимство городов – это вклад в собственную кадровую политику. Сегодня специалист выбирает не только зарплату, но и город, где сможет жить с семьей, растить детей и интересно проводить свободное время», – подчеркнула Анна Жигульская, руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Госкорпорации «Росатом». «Особая роль здесь принадлежит крупному бизнесу. Росатом и наши партнеры могут и должны участвовать в создании инфраструктуры гостеприимства. У нас есть успешный пример: горнолыжный комплекс «Завьялиха» рядом с Трехгорным. Наша задача – сопровождать такие проекты, помогать городам и бизнесу выходить на инвесторов, а не заменять их собой», – добавила она. По словам Александра Тертычного, директора ООО «Антерра», развитие индустрии гостеприимства в таких городах напрямую связано с их конкурентоспособностью в борьбе за специалистов: «Сегодня города конкируют не только за инвестиции и проекты, но и за людей. Для инженеров и ученых важна не только работа, но и среда — качество жизни, возможности для восстановления и семейного досуга. Инфраструктура гостеприимства становится частью этой среды и влияет на решение человека оставаться на территории». В рамках сессии был представлен подход Green Flow к развитию туристической и оздоровительной инфраструктуры в городах с ВНТП. Он предполагает создание комплексных хилинг-пространств, объединяющих водно-термальные комплексы, гостиницы, общественные и семейные зоны отдыха, а также программы восстановления и событийного досуга. Примером такого подхода стал проект Green Flow в Сарове. Он реализуется в логике формирования новой городской среды на стыке науки, туризма и оздоровления. Проект ориентирован как на жителей города и сотрудников научных организаций, так и на участников образовательных программ и гостей формирующегося туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». «Как инвестор, мы рассматриваем любые возможности заработать, но почему турист должен выбрать именно этот город? Нужна четкая идея, развитая инфраструктура, а главное — лидер (мэр, губернатор), который системно занимается туризмом. Ключевой фактор — специальные меры поддержки бизнеса. Только тогда инвесторы придут», — подчеркнул Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group. Эту позицию усилил Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов, АО «Корпорация Туризм.РФ»: «Мы исходим из простого вопроса: что нужно инвестору для принятия решения? Во-первых, понятные правила игры и федеральный приоритет развития туристической инфраструктуры. Во-вторых, готовые к запуску проекты – мастер-планы, инвестиционные лоты и подготовленные земельные участки. В-третьих, доступные финансовые инструменты. И, наконец, комплексная поддержка государства на всех уровнях. Только сочетание этих факторов позволит раскрыть туристический потенциал городов с высоким научно-технологическим потенциалом и привлечь в отрасль частный капитал». /TOURBUS.RU ФОТО: пресс-офис ООО "Антерра"

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