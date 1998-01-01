Алексей Мусакин: «Узбекистан — перспективный рынок въездного туризма в Россию»

Совладелец компании Cronwell Development выступил на тематической сессии форума «Путешествуй!», посвященной развитию въездного туризма

Узбекистан, который пока воспринимается больше, как источник миграции в РФ, может стать новым перспективным рынком въездного туризма в Россию, считает вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, совладелец компании Cronwell Development Алексей Мусакин, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Есть большие неиспользованные ресурсы в привлечении иностранных туристов в Россию в ближайших странах, в частности, Узбекистане. Население страны быстро прирастает, плюс 100 тысяч человек в год, доходы за последние пять лет выросли в 2,5 раза, хоть и с невысокой базы. Граждане Узбекистана активно путешествуют – за рубеж выезжает порядка 7 млн человек, однако в Россию – всего 370 тысяч.

Пока мало рейсов, но правительство страны обещает нарастить их число. Думаю, у них получится, и, если российский бизнес будет активно участвовать в процессе взаимной интеграции, мы получим приличный поток туристов из этой страны», – сказал он на тематической сессии форума «Путешествуй!», который проходит в Москве.

По словам г-на Мусакина, сейчас в Узбекистане работают отели двух российских сетей – Cronwell и Azimut, и это уже помогает будущим туристам иметь представление о стандарте обслуживания в России.

«Также активно представлены наши крупнейшие сервисы онлайн-бронирования. Мы проводим в Хорезме фестиваль «Геликон-Оперы», на событие уже есть заявки из разных стран.

Будущее туризма – за интеграцией и взаимной выгодой, а не за односторонней конкуренцией», – сказал он.

Еще одна участница сессии, соруководитель комитета РСТ по въездному туризму Инна Глушкова обратила внимание на серьезную трансформацию процесса продвижения на международном рынке.

«Сейчас вопрос не в том, чтобы рассказать о своем направлении и турпродукте, а суметь донести эту информацию до нужной аудитории. Это накладывает определенный отпечаток на работу офисов по туризму – они ищут новые подходы, новые инструменты, которые позволят им выйти на целевую аудиторию и при этом не потратить баснословных бюджетов. Реклама идет уже таргетированная, ведется точечная работа с амбассадорами направления, с блогерами, используются Big data, которые также позволяют дотянуться до «своего» потребителя», – отметила она.

«Россия не может соревноваться с огромными бюджетами многих туристических стран, у нас есть также другие ограничения, однако это не мешает нам использовать такие эффективные каналы продаж, как туроператоров с их налаженной агентской сетью. Нужна поддержка и российских туроператоров, и зарубежных отправляющих компаний, это общепринятая практика.

Второй важнейший инструмент – b2b обучение как иностранных партнеров, которые не обязаны знать российский продукт, так и наших компаний, которые также подчас не знают, что может, например, предложить соседний регион и соответственно выстроить более интересный тур», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ