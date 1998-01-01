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11 июня
Дмитрий Вахруков: Замедление внутреннего турпотока было вызвано, в том числе, «закрытием» Анапы
Замминистра экономического развития РФ выступил на сессии форума "Путешествуй!", посвященной развитию турпотенциала регионов
Внутренний турпоток растет высокими темпами, однако в 2025 году произошло замедление спроса на фоне закрытия Анапы и других внешних факторов, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».
"У нас общая цель – 140 млн внутренних турпоездок к 2030 году. Задача государства в этом случае - снимать барьеры. В прошлом году на замедлении темпов роста турпотока по России больше всего сказался внешний фактор. Риски падения спроса на определенных локациях, невозможность оперативно перестроиться, переориентировать этот поток туристов, которые не смогли отдохнуть в привычных местах, в другие регионы именно нашей страны, - это как раз и стало фактором замедления роста числа туристических поездок", - сказал он на сессии форума "Путешествуй!", посвященной турпотенциалу российских регионов.
Есть города, которые уже не справляются с турпотоком, несмотря на достаточное развитие инфраструктуры", - рассказал он.
И где эти гостиницы, и где эти туристы, которые в них останавливаются. Регионы научились считать туристов через биг дату, мобильных операторов и тоже понимают, что по России путешествуют больше туристов, чем мы видим", - заключил Вахруков.
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