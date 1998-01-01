VI Международный турфорум "Путешествуй!" открылся сегодня в столице

В деловой программе проходящего на ВДНХ форума - более 2,5 тысяч участников из всех регионов России, и гости из 50 стран

Сегодня в Москве на ВДНХ открылся VI Международный турфорум "Путешествуй!", который будет проходить с 10 по 14 июня.

Церемония открытия стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции – регионов России, зарубежных стран и компаний-участников, - сообщает «Интерфакс».

"В деловой программе VI Международного туристического форума "Путешествуй!" заявлено более 2,5 тысяч участников из всех регионов России, а всего в событии их участвует 5 тысяч. К нам также приехали гости из более 50 зарубежных стран. Впервые в форуме принимает участие Китай, несмотря на все трудности, рады вновь приветствовать представителей Кубы.

Туризм стирает границы, ломает стереотипы, дает новые впечатления и эмоции, способствует расширению кругозора и саморазвитию", - сказал на открытии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков поздравил всех с открытием форума, пожелал хороших результатов, плодотворной деятельности и новых побед.

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наши приглашения, нашим друзьям из иностранных государств, вы сегодня совершили беспрецедентный подвиг! Приехав в Россию, вы точно знаете, что здесь есть перспектива: и русский туризм, и русские туристы – это те люди, которыми нужно заниматься", – сказал он.

Программа форума "Путешествуй!" в этом году состоит из трех составляющих: деловая программа, фестиваль и выставка. Сроки проведения мероприятия связаны с подведением полугодовых итогов работы отрасли и началом летнего туристического сезона, а ключевым временным ориентиром выступает государственный праздник – День России.



Впервые фестивальная программа включает торжественное открытие форума в формате праздничного шествия, празднование 80-летия Калининградской области, масштабную спортивную зону и забег по ВДНХ.



Деловая программа форума состоит из трех блоков: продукт как основа устойчивого развития отрасли и повышения привлекательности территорий, продвижение и инфраструктура.

Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание "Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому", также состоится бизнес диалог с главой Минэкономразвития России, пройдут церемонии награждения участников форума и другие мероприятия.

Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, основной акцент будет сделан на реально существующих проектах.

"Главный посыл нашего пленарного заседания на форуме: путешествовать по России – доступно, интересно и удобно прямо сейчас. У нас есть и новые отели, и современные поезда, и умные сервисы. Всю деловую программу мы собрали вокруг трёх простых тем: инфраструктура (где жить и как ехать), продукт (чем удивить) и продвижение (как рассказать). Это больше 50 сессий и 300 спикеров. Особняком – молодежная сессия 12 июня, в День России. Готовим для ребят не скучные доклады, а живую игру "Кто хочет стать путешественником?", - рассказал он.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба rustravelforum