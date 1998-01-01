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10 июня
VI Международный турфорум "Путешествуй!" открылся сегодня в столице
В деловой программе проходящего на ВДНХ форума - более 2,5 тысяч участников из всех регионов России, и гости из 50 стран
Сегодня в Москве на ВДНХ открылся VI Международный турфорум "Путешествуй!", который будет проходить с 10 по 14 июня.
Церемония открытия стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции – регионов России, зарубежных стран и компаний-участников, - сообщает «Интерфакс».
"В деловой программе VI Международного туристического форума "Путешествуй!" заявлено более 2,5 тысяч участников из всех регионов России, а всего в событии их участвует 5 тысяч. К нам также приехали гости из более 50 зарубежных стран. Впервые в форуме принимает участие Китай, несмотря на все трудности, рады вновь приветствовать представителей Кубы.
Туризм стирает границы, ломает стереотипы, дает новые впечатления и эмоции, способствует расширению кругозора и саморазвитию", - сказал на открытии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наши приглашения, нашим друзьям из иностранных государств, вы сегодня совершили беспрецедентный подвиг! Приехав в Россию, вы точно знаете, что здесь есть перспектива: и русский туризм, и русские туристы – это те люди, которыми нужно заниматься", – сказал он.
Программа форума "Путешествуй!" в этом году состоит из трех составляющих: деловая программа, фестиваль и выставка. Сроки проведения мероприятия связаны с подведением полугодовых итогов работы отрасли и началом летнего туристического сезона, а ключевым временным ориентиром выступает государственный праздник – День России.
Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание "Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому", также состоится бизнес диалог с главой Минэкономразвития России, пройдут церемонии награждения участников форума и другие мероприятия.
Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, основной акцент будет сделан на реально существующих проектах.
Фото: Пресс-служба rustravelforum
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