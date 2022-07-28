Эксперты АТОР: Из-за отказа в «шенгене» россияне потеряли за год более 4,5 млн евро

В 2025 году почти 43 тыс. россиян получили отказ в шенгенской визе. Доля отказов снижается третий год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными: только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро, - сообщает сегодня АТОР.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан РФ. Это на 12% больше, чем в 2024 году, когда было подано 606,6 тыс. заявок.

Одобрено 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек. При этом доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году – 7,5%, в 2025 году – 6,3%.

Консульский сбор за подачу заявления на шенгенскую визу вырос с 80 до 90 евро 11 июня 2025 года. Заявления, поданные до этой даты, оплачивались по старой ставке.

Если считать все отказы по ставке 80 евро, потери российских заявителей составили бы около 3,44 млн евро. При ставке 90 евро – около 3,87 млн евро.

Точная сумма неизвестна, поскольку Европейская комиссия не публикует возрастную разбивку отказов. Это важно, потому что для детей действуют льготные ставки консульского сбора: для детей до 6 лет он не взимается, для детей от 6 до 12 лет составляет 45 евро.

С учетом изменения ставки в течение года и возможного увеличения числа отказов в конце 2025 года, по оценке Аналитической службы АТОР, средняя сумма потерь российских заявителей только на консульских сборах могла составить около 3,6–3,7 млн евро.

Сервисные сборы увеличили потери еще примерно на 1 млн евро

В зависимости от страны и визового центра он обычно составляет от 20 до 35 евро. С учетом почти 43 тыс. отказов это могло увеличить общие потери россиян еще примерно на 1–1,3 млн евро.

Таким образом, совокупные расходы российских заявителей на неудачные попытки получить шенгенскую визу в 2025 году могли превысить 4,5 млн евро.

На общемировом уровне сборы за отклоненные заявки на краткосрочные шенгенские визы в 2025 году составили 157,1 млн евро. Такие данные приводит исследование LAGO Collective, основанное на статистике Еврокомиссии.

Это больше, чем в предыдущие годы: в 2024 году показатель составлял 145,1 млн евро, в 2023 году – 130 млн евро.

Доля российских заявителей в общемировом объеме таких расходов оценивается примерно в 2,3–2,5%.

Самая высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%.

В Анголе расходы на отклоненные заявки выросли на 177% за год: с 1 млн до 2,9 млн евро.

/TOURBUS.RU