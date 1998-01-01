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10 июня
Cтоимость туров в Россию для китайских туристов выросла на треть
Укрепление рубля и конфликт на Ближнем Востоке сделали Россию «невыгодным» направлением для китайского рынка
Стоимость организованных туров в Россию для китайских туристов выросла примерно на 30%. Укрепление рубля и ближневосточный конфликт, серьезно удороживший логистику, привели к тому, что турпакеты без перелета на неделю теперь стоят $1100–1200 против $900–950 ранее. Отельеры, гиды и транспортные компании уже фиксируют недобор гостей, а часть китайского потока уходит в Беларусь, где отдых обходится на треть дешевле.
В то же время власти продлили безвизовый режим до конца 2027 года и рассчитывают к концу года выйти на 4–4,5 млн взаимных поездок. «Турбизнес» разбирается в парадоксе растущего на бумаге рынка и реальных проблемах въездного операционного бизнеса.
Участники туристического рынка констатируют: тур для китайских туристов в Россию подорожал примерно на 30%, что делает страну «невыгодной» для гостей из КНР.
Основные причины удорожания — укрепление рубля и ближневосточный конфликт, серьезно увеличивший транспортные расходы. В пресс-службе «Интуриста» также называют сокращение международных авиаперевозок на фоне кризиса на Ближнем Востоке, что привело к росту стоимости авиабилетов.
По оценкам экспертов, некоторые виды туров в Россию в валютном выражении подорожали именно на 30%. Вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин приводит конкретные цифры: недельный тур без авиаперелета с экскурсиями теперь стоит в районе $1100–1200, тогда как до укрепления рубля такие же туры обходились в $900–950.
Еще более наглядна динамика повседневных расходов: как подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились китайскому туристу в $45 в день, то сейчас аналогичный пакет услуг стоит уже $100.
Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор клиентов, рассказали Business FM участники рынка. Мусихин подтверждает: «Фактически все поставщики услуг чувствуют недобор китайских туристов, не деловых, а приезжающих для экскурсий. Это и гостиницы, и транспорт, и специализированные гиды, работающие с китайским рынком, и объекты показов».
Алексан Мкртчян видит прямую зависимость потока от курса рубля: «Пока не укрепятся доллар, евро, причем укрепятся хорошо — где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро не меньше... Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. Поток может уйти в ноль, если доллар будет, скажем, 50 рублей».
На фоне подорожания России китайские туристы все чаще обращают внимание на альтернативные направления. По оценкам экспертов, туры в Беларусь обходятся на 30% дешевле, что делает ее более привлекательной альтернативой. «В Белоруссии им нравится, в первую очередь цена. Белоруссия на 30% дешевле», — подтверждает Мкртчян.
При этом безвизовый режим, запущенный для китайских граждан в декабре 2025 года, дал возможность путешествовать по России самостоятельно, без покупки дорогих пакетных туров, и многие уже воспользовались этим вариантом. Однако, как отмечают наблюдатели, интерес китайских туристов пока ограничивается в основном Москвой, Санкт-Петербургом и несколькими другими крупными городами, тогда как региональная инфраструктура, ориентированная на них, остается недозагруженной.
Согласно данным за I квартал 2026 года, въездной туризм в Россию демонстрировал уверенный рост: иностранные граждане совершили 293,2 тыс. туристических визитов, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по числу туристических визитов остается Китай: в Россию приехали 154,2 тыс. китайских туристов, что на 44,4% больше, чем годом ранее.
Однако, как отмечается в отраслевых публикациях, март оказался непростым месяцем из-за кризисной ситуации на Ближнем Востоке, и высокий спрос в январе—феврале лишь позволил компенсировать снижение авиаперевозок и завершить квартал с двузначными темпами роста.
Несмотря на текущие проблемы, правительство сохраняет оптимизм в отношении китайского направления. Президент РФ принял решение продлить безвизовый режим для китайцев до конца 2027 года — в ответ на предложение китайского коллеги. Китай официально подтвердил готовность продолжить безвизовый режим для российских туристов; новое соглашение будет работать до 31 декабря 2027 года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что взаимный турпоток между Россией и КНР к концу 2027 года может достичь 6 млн поездок. Уже в 2026 году турпоток может превысить 4 млн поездок: в первые три-четыре месяца года число российских туристов в Китае выросло на 60%, тогда как рост поездок китайцев в Россию составил около 25%.
Директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев ожидает, что взаимный турпоток с Китаем по итогам года составит 4–4,5 млн поездок.
Россия столкнулась с парадоксальной ситуацией: с одной стороны, безвизовый режим и рост числа рейсов создают условия для увеличения турпотока из Китая, с другой — укрепление рубля и геополитические факторы делают поездки в Россию значительно дороже для китайских туристов. Отельеры, гиды и транспортные компании уже фиксируют недобор клиентов, а конкуренцию России начинает составлять более дешевая Беларусь.
Сохранение положительной динамики въездного туризма из КНР будет зависеть от курсовой стабильности, адаптации региональной инфраструктуры и способности отрасли предложить конкурентный продукт на фоне дорожающих услуг, - отмечают эксперты.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://www.istockphoto.com/ru/бесплатные-стоковые-иллюстрации
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