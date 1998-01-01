Туроператоры: Спрос на Марокко вырос в 16 раз

Спросу способствуют отсутствие виз и 12 рейсов в неделю Royal Air Maroc из Москвы и Петербурга

На фоне закрытых ближневосточных стран одним из интересных направлений этим летом становится Марокко, сочетающее привлекательные пляжные и экскурсионные возможности.

Страна безвизовая для россиян, росту турпотока способствует также увеличение авиакомпанией Royal Air Maroc объемов перевозки до 9 рейсов в неделю из Москвы. Еще три рейса каждую неделю летают из Санкт-Петербурга, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В компании «Интурист» Марокко вырос в 16 раз по сравнению с прошлым летом, сообщил заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Григорий Ларский. «Страна демонстрирует одну из самых высоких динамик среди экскурсионно-пляжных направлений.

Мы ожидаем продолжения активного интереса к Марокко в течение всего летнего сезона и не исключаем дальнейшего увеличения объемов продаж при сохранении текущих условий и спроса на рынке», – пояснил он.

Также он отметил увеличение среднего чека поездки до $1,4 тыс. на человека (+17%). Выросла и средняя продолжительность отдыха: год назад туристы в среднем выбирали туры на 7 ночей, а сейчас чаще бронируют на 10 ночей.

«Наибольшим спросом традиционно пользуются Касабланка и Агадир. Туристы выбирают размещение в городских отелях и экскурсионные программы, позволяющие познакомиться с культурой, историей и гастрономией страны. Среди востребованных форматов отдыха – экскурсионная программа и пляжный отдых на побережье Атлантического океана», – заметил Ларский.

Он также добавил, что турпоток подрастает, благодаря увеличению количества рейсов Royal Air Maroc в Москву и Санкт-Петербург. Авиакомпания имеет возможность летать над странами Европы, что делает перелет короче и комфортнее. Стоимость билетов туда и обратно в эконом-классе на летние месяцы стартует ориентировочно от 75 тыс. рублей.

Спрос на туры в Марокко этим летом вырос и у «Русского Экспресса»: плюс 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на наземное обслуживание составляет 237 тыс. рублей, доля таких продаж по направлению – 53%. На туры с вылетом из Москвы приходится 27,3% заявок, средний чек по ним – 421 тыс. рублей.

Больше всего интереса россияне проявляют к Касабланке (доля в продажах 39,4%), Агадиру (29%) и Марракешу (14,1%). Почти в половине случаев выбирают отели 4*.

«Прямые рейсы из Москвы вполне надежны, задержки случаются не чаще, чем у других авиакомпаний. Стоимость билетов варьируется от 500 до 1000 евро в оба конца в зависимости от сезона.

Мы смотрим на объемы продаж Марокко с осторожным оптимизмом, но уже есть причины ожидать еще большего прироста», – говорит аналитик PR-отдела Елизавета Тимошенко.

По ее словам, страна активно готовится к Чемпионату мира по футболу, который будет принимать в 2030 году. Отельеры и авиакомпании начинают подтягивать стандарты сервиса, запускают предпродажи. Туристы хотят «посмотреть заранее», как изменится страна до чемпионата.

Растет номерной фонд: на 2025-2026 годы запланировано открытие отелей крупных сетей – Accor, Hilton, Marriott в Марракеше, Агадире и Касабланке. «Появляются и качественные «пятерки» с all inclusive, которые смогут перетянуть уставших от Турции и Египта клиентов», – добавила г-жа Тимошенко.

/TOURBUS.RU