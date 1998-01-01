Специалисты обсудили трансформацию делового туризма на растущем рынке

Ведущие профессионалы туризма приняли участие в панельной дискуссии «Путешествия по России: актуальность. Стандарты сервиса. Перспективы и вызовы» в рамках ПМЭФ-2026

На минувшей неделе в рамках Санкт-Петербургского экономического форума в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg состоялась панельная дискуссия «Путешествия по России: актуальность. Стандарты сервиса. Перспективы и вызовы».

Мероприятие объединило лидеров гостиничного бизнеса, авиаперевозчиков, IT-экосистем, туроператоров и представителей власти для обсуждения стратегических путей развития внутреннего и делового туризма в России.

Мероприятие состоялось при организационной поддержке Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга

Объем внутреннего делового туризма превышает 1 трлн рублей и демонстрирует стабильный рост. Однако, как отметили участники дискуссии, за высокими темпами роста скрывается ряд системных вызовов.

Деловые туристы всё чаще переходят к формату work&travel, когда решение бизнес-вопросов соединяется с 2-3 днями для исследования достопримечательностей посещаемого города и отдыха.

Средняя продолжительность бронирования составляет 5 ночей, существенный рост популярности набирает размещение в апартаментах. Также среди трендов 2026-го года эксперты отмечают перераспределение спроса в более бюджетные варианты размещения.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич (на фото) оценил динамику турпотока в городе и роль Северной столицы как лидера по количеству бизнес-мероприятий:

«Мы системно развиваем конгрессную индустрию, что позволяет нам наращивать потенциал и укреплять позиции на рынке. В основу нашей работы легла государственная программа развития туризма, в рамках которой конгрессная деятельность была выделена в отдельное направление.

Благодаря субсидиям на проведение мероприятий мы создаём новые деловые события и активно привлекаем существующие конгрессы в Санкт-Петербург.

В этом году мы запустили единую маркетинговую кампанию «Город событий», направленную на продвижение города как центра проведения деловых мероприятий различного уровня. Для нас крайне важно межрегиональное сотрудничество. Мы выступаем за партнёрство с регионами и готовы предоставлять нашим партнёрам возможности для продвижения их проектов и инициатив», — заявил Евгений Панкевич.

Отдельно эксперты отметили роль современной туриндустрии в качестве важного фактора регионального развития.

«Сегодня события становятся одним из самых эффективных инструментов продвижения туристических территорий. Форумы, выставки, фестивали, спортивные соревнования и культурные мероприятия формируют не только текущий турпоток, но и узнаваемость региона на годы вперед. Именно поэтому инвестиции в событийную повестку сегодня работают значительно шире, чем развитие делового туризма в его классическом понимании. По сути, событие становится точкой входа туриста в территорию», — отметил Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии.

Также обсуждение затронуло вопросы бизнес-туризма, его особенностей и потребительских ожиданий.

«Рынок сформировался: мы уже управляем не просто номерами, мы должны соответствовать ожиданиям конкретного гостя. Каждый четвертый турист в России – деловой путешественник и требования этой аудитории диктуют новые подходы к управлению. Цифровизация, сервис и кастомизация предложений — это не роскошь, а необходимость в деловых поездках для гостей, которые ценят каждую минуту», — подчеркул Роман Юдахин, вице-президент по операционной по деятельности Cosmos Hotel Group.

Генеральный директор сервиса путешествий «Туту» Вячеслав Дусалеев представил данные о динамике турпотока в первом квартале 2026 года, назвал лидирующие регионы для внутренних поездок и рассказал об изменении структуры трафика по видам транспорта.

«По нашим данным, 90% регионов страны фиксируют рост туристического потока. На это влияют многие факторы: развитие технологий и инфраструктуры, событийная повестка, качество сервиса. Чтобы интерес к путешествиям по России нарастал, важно продолжать системно инвестировать в регионы, а также в людей, которые оказывают услуги достойного и конкурентного уровня.

Именно это, убеждён, даст позитивные результат и для внутреннего, и для въездного туризма», — заявил Вячеслав Дусалеев.

Также в ходе мероприятия были представлены результаты совместного исследования с Туризм.РФ и «Авито Путешествий» о том, какая инфраструктура необходима деловым туристам в командировках.

«Сегодня рынок командировок развивается в сторону большей гибкости. Отели сохраняют лидерство среди средств размещения в деловых поездках, но апартаменты и квартиры все чаще рассматриваются как полноценная альтернатива — особенно для частых, длительных, групповых поездок.

При этом для компаний и самих сотрудников важны не только стоимость и локация, но и понятные стандарты сервиса, рабочая инфраструктура, корректно подготовленные документы для отчетности и возможность адаптировать размещение под разные задачи поездки», — отметил Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

«Сегодня мы видим беспрецедентный интерес к путешествиям по стране. Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый турист, от Калининграда до Камчатки, получал предсказуемо высокий уровень сервиса.

Для этого нам нужно объединить усилия отелей, перевозчиков, IT-платформ и страховых компаний», — подвел итоги сессии генеральный директор Туризм.РФ Сергей Краснопёров.

/TOURBUS.RU

Фото: Туризм.РФ



