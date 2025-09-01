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09 июня
Генконсульстве РФ в Гуанчжоу: безвиз — только для деловых и турпоездок в Китай
Как рассказали дипломаты, в Генконсульство за помощью обратилась россиянка с ребенком, которая приехала в КНР по безвизовому режиму в поисках работы
Безвизовый режим въезда в Китай введен для поездок с туристическими и деловыми целями, напомнили в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу после инцидента с застрявшей в стране без денег россиянкой.
"Настоятельно рекомендуем нашим гражданам ответственно планировать поездки в Китай по безвизовому режиму, который подразумевает прежде всего туристические и деловые цели, а никак не рабочие или учебные", - говорится в сообщении дипмиссии, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
Женщина сообщила, что у нее закончились денежные средства для проживания в КНР и отсутствует возможность вернуться в Россию.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, 7 мая китайская сторона официально уведомила МИД России о готовности продлить ее еще на год — до сентября 2027 года.
Сейчас безвизовый режим действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года, позволяя любому россиянину с загранпаспортом находиться в КНР до 30 дней.
На этом фоне посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим желательно продлить на бессрочной основе, подчеркнув, что такие условия уже обеспечили гражданам обеих стран значительное количество удобств.
В МИД РФ, однако, отмечают, что Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, отдавая предпочтение ежегодной пролонгации — такой политики Китай придерживается последовательно, и нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила визы.
Вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян назвал продление безвизового режима «логичным и ожидаемым шагом» .
По его словам, число туристических поездок россиян в Китай в 2025 году выросло на 34% и составило 1,36 миллиона визитов, а в первом квартале 2026 года рост составиk не менее 30%.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ИИ
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