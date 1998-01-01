Статистика: Российский турпоток в Анталью в январе-мая снизился почти на 10%

Эксперты говорят о необходимости изменения подходов к ценообразованию на турецком направлении

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, по данным аэропорта Антальи, в мае 2026 года на курорты провинции по воздуху прилетели 1 591 419 иностранных пассажиров, что на 7,5% меньше, чем в мае 2025 года (1 720 315): Анталья недосчиталась почти 129 тыс. иностранных туристов в последнем месяце весны.

В ТОП-5 ключевых въездных рынков Антальи в мае 2026 года вошли:

Россия: 430 771 визит (-11,1% по сравнению с маем 2025 года, минус 53 640 туристов).

Германия: 386 366 визитов (+9% по сравнению с маем 2025 года, 32 999 дополнительных туристов).

Великобритания: 177 183 визита (-8,8% по сравнению с маем 2025 года, минус 17 190 туристов).

Польша: 142 402 визита (-11,5% по сравнению с маем 2025 года, минус 18 422 туриста).

Нидерланды: 50 168 визитов (-4,2% по сравнению с маем 2025 года, минус 2 206 туристов).

Кроме Германии, все рынки из ведущей пятерки в мае показали спад в годовом выражении, но и не только: в минусе и практически все остальные.

Фактически, небольшой прирост в мае показали только Косово, Венгрия, Киргизия, Узбекистан и Израиль – но из-за очень небольших абсолютных цифр они все вместе дали Анталье только 4,5 тыс. дополнительных туристов.

Определенное влияние на снижение объемов российского турпотока в Анталью в мае оказал график майских праздников – они не дали единых длинных выходных. Это, в свою очередь повлияло на семейность направления: в мае 2026 года, по данным «Слетать.ру», лишь в 28,9% заявок был хотя бы один ребенок, а в мае 2025 года таких было 41,9%. Средняя продолжительность тура составила 7 ночей, как и в прошлом году.

По данным Аналитической службы АТОР, каждый четвертый тур в провинцию Анталья в мае – это Кемер или Аланья.

Так, в мае на Кемер пришлось 26,4% продаж туров в провинцию Анталья – это самый востребованный курорт у россиян. Немного уступила ему Аланья с долей 25,3%. Третье место занимает Сиде – 22,2%. На премиальный Белек пришлось 15,8% продаж, замкнула пятерку сама Анталья (город, районы Лара, Кунду) с долей 10,3%.

По данным аэропорта Антальи, за январь–май на курорты провинции прибыли 3 177 876 иностранных туристов. Это на 9% меньше, чем в эти же месяцы год назад (3 497 849).

По итогам января–мая в ТОП-5 ведущих поставщиков туристов в Анталью вошли:

Германия: 863 748 визитов (-2,1% по сравнению с январем–маем 2025 года, минус 18 522 туриста).

Россия: 710 726 визитов (-9,6% по сравнению с январем–маем 2025 года, минус 75 580 туристов).

Великобритания: 422 295 визитов (-11% по сравнению с январем–маем 2025 года, минус 52 030 туристов).

Польша: 229 765 визитов (-15,5% по сравнению с январем–маем 2025 года, минус 18 422 туриста).

Нидерланды: 151 946 визитов (нулевая динамика по сравнению с январем–маем 2025 года).

Почти все остальные рынки по итогам пяти месяцев также в минусе (от -2% до -82%). Исключения всего два: Венгрия (+14%, 1716 дополнительных туристов за 5 месяцев), Северный Кипр (+9%, 756 дополнительных туристов).

Майские результаты Антальи и результаты первых пяти месяцев года показывают, по мнению опрошенных экспертов АТОР, необходимость изменения подходов к ценообразованию на направлении: исправлять завышенные цены раннего бронирования многим отелям приходится (уже в который раз) спецпредложениями в ходе самого сезона.

При этом очевидно, отмечают в АТОР, что турецким отельерам рассчитывать «на другие рынки, которые могут заменить Россию» в 2026 году не приходится: немецкий рынок напоминает «качели» (резкий провал в апреле сменяется подъемом в мае и так далее), а все остальные европейские рынки с начала года устойчиво падают или стагнируют.

/TOURBUS.RU