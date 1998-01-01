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09 июня
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Посадка по биометрии стала доступна на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Пулково"/ Новый авиарейс связал Пермь и Батуми/ Red Wings начала регулярные рейсы из аэропорта «Жуковский» в Минск
Посадка по биометрии стала доступна на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Пулково"
Посадка по биометрии в самолеты стала доступна с понедельника на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из петербургского аэропорта "Пулково", сообщает пресс-служба перевозчика.
1 июня "Аэрофлот" запустил прохождение предполётных процедур по биометрии для рейсов программы "Аэрофлот Шаттл". В "Шереметьево" такая возможность расширена на рейсы, которые обслуживаются через выходы на посадку со специально установленным оборудованием.
А затем совершить посадку в самолёт на любом гейте в "Пулково" или на гейтах в "Шереметьево", где установлено оборудование, поддерживающее биометрическую идентификацию.
Авиакомпания Red Wings во вторник выполнила первый рейс из Перми в грузинский город Батуми на Черном море на лайнерах SSJ-100, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы будут выполняться в течение летнего сезона дважды в неделю по вторникам и пятницам. Вылет туда в 03:20-03:40, обратно – 21:20-21:50. Время в пути до Батуми составляет 3 часа 45 минут.
Как уточняют в пресс-службе перевозчика, в летнем сезоне 2026 года он будет летать в Грузию из 15 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу.
В 2025 году авиакомпания перевезла в Грузию и обратно более 400 тыс. пассажиров.
Red Wings начала регулярные рейсы из аэропорта «Жуковский» в Минск
Авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы из подмосковного Жуковского в Минск, сообщает пресс-служба перевозчика в субботу.
"Авиакомпания Red Wings начала выполнение регулярных рейсов из Международного аэропорта "Жуковский" в Республику Беларусь. С 5 июня полеты на российских лайнерах SSJ-100 выполняются еженедельно по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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