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09 июня
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Посадка по биометрии стала доступна на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Пулково"/ Новый авиарейс связал Пермь и Батуми/ Red Wings начала регулярные рейсы из аэропорта «Жуковский» в Минск


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Посадка по биометрии стала доступна на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Пулково"

Посадка по биометрии в самолеты стала доступна с понедельника на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из петербургского аэропорта "Пулково", сообщает пресс-служба перевозчика.

1 июня "Аэрофлот" запустил прохождение предполётных процедур по биометрии для рейсов программы "Аэрофлот Шаттл". В "Шереметьево" такая возможность расширена на рейсы, которые обслуживаются через выходы на посадку со специально установленным оборудованием.

Для пользования новым сервисом пассажиром нужно самостоятельно зарегистрироваться на рейс на специально оборудованных стойках в "Шереметьево" или "Пулково", пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре и попасть в "чистую" зону.

А затем совершить посадку в самолёт на любом гейте в "Пулково" или на гейтах в "Шереметьево", где установлено оборудование, поддерживающее биометрическую идентификацию.


Пассажир должен быть заранее зарегистрирован в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета или позднее – через раздел "Управление бронированием".
"Использование сервиса полностью добровольно: пассажир сам выбирает, как пройти на рейс — по паспорту или по биометрии", - подчеркивают в авиакомпании.

Новый авиарейс связал Пермь и Батуми

Авиакомпания Red Wings во вторник выполнила первый рейс из Перми в грузинский город Батуми на Черном море на лайнерах SSJ-100, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться в течение летнего сезона дважды в неделю по вторникам и пятницам. Вылет туда в 03:20-03:40, обратно – 21:20-21:50. Время в пути до Батуми составляет 3 часа 45 минут.

 

Как уточняют в пресс-службе перевозчика, в летнем сезоне 2026 года он будет летать в Грузию из 15 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу.

В 2025 году авиакомпания перевезла в Грузию и обратно более 400 тыс. пассажиров.

 

Red Wings начала регулярные рейсы из аэропорта «Жуковский» в Минск

Авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы из подмосковного Жуковского в Минск, сообщает пресс-служба перевозчика в субботу.

"Авиакомпания Red Wings начала выполнение регулярных рейсов из Международного аэропорта "Жуковский" в Республику Беларусь. С 5 июня полеты на российских лайнерах SSJ-100 выполняются еженедельно по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях", - говорится в сообщении. 

Согласно расписанию, вылеты из аэропорта "Жуковский" выполняются по пятницам в 19:40 и по воскресеньям в 14:45, обратные рейсы из Минска – по пятницам в 22:00 и по воскресеньям в 14:10. Прямой перелет между Москвой и Минском занимает 1 час 35 минут.

"В связи с трехдневными выходными по случаю Дня России рейс будет выполнен в четверг, 11 июня, в 19:10. День и время вылета обратного рейса при этом не изменится", - отмечает пресс-служба.
В летнем расписании 2026 года Red Wings выполняет рейсы в Белоруссию из Москвы, Самары, Перми и Челябинска.
/TOURBUS.RU

 


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