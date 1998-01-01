TravelLine: Бронирование Анапы выросло на 25%, цены снизились на 10%

По статистике сервиса для отелей TravelLine за последние две недели, Анапа сохраняет высокие темпы прироста бронирований на лето – их сейчас в среднем на 25% больше, чем за тот же период год назад. На отдельные месяцы показатели выше среднего: на июль 68%, на август 34%, июнь бронируется слабее.

Цены на июль-август ниже прошлого года на 11% и 10% соответственно. Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение, что на 1% ниже показателя 2025 года, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Данные туроператора «Алеан» подтверждают статистику гостиничной платформы: спрос на летние туры в Анапу вырос на 24% в сравнении с аналогичными датами прошлого года. На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со «все включено» плюс, безусловно, отложенный спрос.

«Со стартом купального сезона с 1 июня интерес к направлению вырос. В первую неделю лета было сделано на 31% больше бронирований, чем в последнюю неделю мая. Теплая погода на курорте и различные акции стимулируют новые бронирования. К тому же сейчас многие отели предлагают бесплатное размещение детей до 15 лет на дополнительном месте и другие акции, скидки в 10-15% и выше. Например, в санатории «Урал» 4* на некоторые виды размещения доступен тариф «Оздоровление Плюс» со скидкой до 30% от основного тарифа», – рассказала заместитель генерального директора туроператора Оксана Булах.

По информации TravelLine, объем бронирований Анапы прирастает, прежде всего, за счет бюджетного размещения – отели до 2* востребованы на 139% лучше прошлого года, 3* – на 78%. На июль-август рост спроса на них достигает 200%.

Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей напомнила, что спрос на Анапу начал расти еще до официального открытия купального сезона.

«Сейчас рост продолжается. Очевидно, что сказывается отложенный спрос плюс на курорте едва ли не лучший выбор отелей разного уровня. Больше всего у нас востребованы гостиницы не дорогие, но качественные, как правило, 3-4* – с трехразовым питанием, бассейнами, хорошей инфраструктурой. В Анапе таких отелей больше, чем в Сочи и Геленджике вместе взятых», – заметила эксперт.

Согласно TravelLine, в целом по Краснодарскому краю общее снижение бронирований за последние две недели составляет 5%, на столько же опустились цены.

Адлер также в минусе, несмотря на снижение средней цены на 17%. Тем не менее позитивную динамику бронирований на лето демонстрирует Геленджик: по данным TravelLine, спрос на июнь-август вырос на 13%, по данным «Алеана» – на 10% относительно аналогичных дат прошлого года. Хорошо прирастают Витязево (+84%), Сириус (+120%).

/TOURBUS.RU