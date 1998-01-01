Новые ГОСТы для отелей и кемпингов — что изменилось?

Введенные с 1 июня стандарты задают единые правила для средств размещения — от пожарной безопасности до питьевой воды

С 1 июня в России начали действовать новые ГОСТы для отелей, хостелов и кемпингов

Два стандарта задают единые правила для всех средств размещения — от пожарной безопасности до питьевой воды, а также содержат рекомендации по адаптации для иностранных туристов, включая отдельную памятку для гостей из Китая.

«Турбизнес» разбирается, что меняется для отрасли и почему за недостоверное заявление о следовании ГОСТу можно получить штраф до 500 тысяч рублей.

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу два новых национальных стандарта для средств размещения. Первый ГОСТ Р 72261-2025 распространяется на отели, санатории, хостелы, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги и другие объекты временного проживания (исключение — гостевые дома).

Второй стандарт имеет предварительный характер и будет действовать два года в качестве пилотного проекта; он содержит рекомендации по адаптации гостиниц для иностранных туристов.

Как пишет «Российская газета», оба стандарта добровольные — их появление не вводит обязательных требований для всех.

Однако, как пояснил заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Вениамин Каганов, после того как гостиница публично заявила «Соответствует ГОСТ Р 72261-2025» — на сайте, фасаде, в рекламе или договоре, — это становится проверяемым утверждением о качестве услуги.

В случае недостоверного заявления возможны претензии со стороны потребителей, Роспотребнадзора или антимонопольного органа. Нарушителю грозит административный штраф до 500 тысяч рублей за введение потребителя в заблуждение (статья 14.7 КоАП РФ), а также репутационные риски.

Первый стандарт, который вице-президент Российского союза туриндустрии, управляющий партнер «Кронвелл Групп» Алексей Мусакин назвал своего рода «методичкой», объединяет основные требования из классификации, правил предоставления гостиничных услуг и строительных норм.

Эксперты подчеркивают: для добросовестных игроков рынка стандарт не содержит принципиально новых требований, а систематизирует разрозненные ранее нормы (СанПиНы, противопожарные правила, постановление о классификации).

Как отметил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Роман Гареев, теперь у бизнеса есть готовый чек-лист качества, а у потребителя — прозрачный ориентир, что подразумевается под «хорошим отелем», если тот добровольно заявляет о соответствии стандарту.

Среди существенных новшеств, на которые указал Вениамин Каганов, — запрет на размещение в жилых помещениях, отдельные требования к модульным некапитальным объектам (глэмпингам, кемпингам), а также уточненные стандарты для форматов «Все включено» и «Ультра все включено».

Кроме того, появилась сервисная составляющая для персонала: сотрудники должны создавать атмосферу благожелательности, уметь разрешать конфликты и (при наличии подготовки) оказывать первую помощь. Гость, в свою очередь, имеет право на полную информацию об услугах, правилах заселения, безопасности и способах связи с администратором.

При этом, как уточнил Алексей Мусакин, к требованию о профильном образовании персонала в ГОСТе есть оговорка: «или профессиональная подготовка и опыт работы». Таким образом, если у сотрудника есть опыт, этого достаточно для соответствия стандарту.

Второй ГОСТ, посвященный адаптации для иностранных туристов, носит рекомендательный характер. Среди рекомендаций: навигация и информация на английском языке, автоматический перевод речи и документов на стойке регистрации, бейджи сотрудников с переводом должностей на английский, а также визитки отеля с картой местности на обороте.

Отдельное приложение стандарта посвящено гостям из Китая. Им рекомендовано предоставлять в номере чайник, листовой чай (включая зеленый, улун, пуэр) предпочтительно китайского производства, а также макаронные изделия быстрого приготовления и одноразовые палочки для еды. Рекомендуются двуязычная навигация (английский и китайский), оплата через популярные в КНР платежные системы, подача привычных для китайцев блюд (рис, лапша, супы) и наличие китайских телеканалов.

Кроме того, отелям советуют избегать размещения гостей из Китая в номерах и на этажах с цифрой 4. Как пояснил Роман Гареев, это связано с тем, что в китайском языке иероглиф, обозначающий число «четыре» («сы»), по произношению созвучен иероглифу «смерть».

Учет таких культурных особенностей помогает убрать у гостя подсознательное ощущение дискомфорта.

Главная ценность новых стандартов — в систематизации требований и создании прозрачных ориентиров для бизнеса и туристов.

Путешественник может быть уверен: если отель заявляет о соответствии ГОСТу, то даже в отдаленной базе отдыха будут исправная сигнализация, чистая территория и работающая связь с администратором.

/TOURBUS.RU