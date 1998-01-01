Туроператоры: Спрос на Сочи упал на 25-30%

Начиная со вчерашнего дня аэропорт Сочи постепенно входит в график после «ковров» в выходные, сообщает пресс-служба АТОР.

В «Интуристе» сообщили, что сложности с вылетом испытывают около 20-30% туристов, планировавших поездку в Сочи в ближайшие даты.

«Ситуация остается динамичной и зависит от текущих ограничений и расписания авиаперевозчиков», – подчеркивают в пресс-службе туроператора.

В Национальном туроператоре АЛЕАН сообщили, что вопросы с туристами, затронутыми «коврами» в минувшее воскресенье, уже урегулированы. Тем, кто не мог вылететь домой, продлевали проживание и подбирали билеты на другие рейсы.

Если туристы из-за перебоев прилетали не в Сочи, а в другие аэропорты – например, Махачкалу или Минеральные Воды, – отели, по данным туроператоров, также шли навстречу: сохраняли бронирования, переносили даты заезда и выезда, а при необходимости проводили аннуляции без штрафов.

В «Интуристе» подтверждают, что большинство гостиниц относятся к ситуации с пониманием. Туристам, которые не могут вовремя вылететь в Сочи, предлагают перенести даты заезда или изменить продолжительность отдыха. Если задерживается вылет домой, вопрос решается индивидуально – совместно с принимающей стороной, авиакомпанией и отелем.

«Основная задача – обеспечить максимально комфортное пребывание туристов», – поясняют в «Интуристе».

В «Русском Экспрессе» также рассматривают обращения клиентов в индивидуальном порядке. Если турист опаздывает в отель более чем на сутки, туроператор старается либо продлить отдых, либо пересчитать стоимость тура.

В «Мультитуре» за выходные зафиксировали менее десяти случаев переноса заездов в гостиницы Сочи и Абхазии на сутки. Все туристы добрались до мест размещения и были заселены.

В Pegas Touristik подтверждают, что задержки затронули и их клиентов^«Всем туристам, которые ожидают свои вылеты из-за задержки рейсов, предоставлены вода, горячее питание и размещение в отеле согласно правилам и действующему законодательству».

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет: у туроператора та же информация о задержках рейсов, что и у самих туристов. Но бывает, что люди, уставшие от долгого ожидания и постоянных переносов, просят совета – что делать, куда обращаться.

«Иногда туристам нужна просто поддержка и свежий взгляд со стороны. Мы советуем элементарные вещи: следить за табло, держать связь с авиакомпанией, а если задержка серьезная – не сидеть всю ночь в кресле аэропорта, а ехать в отель», – рассказывает он.

При этом сами туристы, как отмечают в Anex, воспринимают происходящее без паники и с пониманием: путешественники осознают, что в текущей обстановке «ковры» и связанные с ними переносы рейсов возможны, и в целом принимают эту реальность как данность.

В качестве альтернативы для выезда из Сочи можно рассмотреть поезд или авиарейсы из Сухума и Краснодара, говорит Ромашкин.

В АЛЕАН отмечают, что нестабильная работа аэропорта уже влияет на спрос на туры в Сочи: темпы бронирования отстают от прошлогодних, а часть туристов на фоне новостей о «коврах» переносит поездки на более поздние даты.

В «Мультитуре» также фиксируют спад год к году и связывают его с перебоями в работе аэропорта.

В Pegas Touristik оценивают снижение бронирований примерно в 20% год к году, но подчеркивают: причина не только в задержках рейсов.

«Количество бронирований по сравнению с прошлым годом уменьшилось примерно на 20%, но на это повлияли не только задержки рейсов и «ковры». Есть целый ряд факторов, включая экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, бронирования поступают, спрос на отдых в Сочи и Абхазии есть. Количество аннуляций на данный момент в пределах прошлого сезона», – сообщили в компании.

В «Интуристе» также говорят о замедлении темпа бронирований. При этом массовых отказов от поездок нет: туристы чаще не отменяют отдых, а переносят его на другие даты.

Сергей Ромашкин оценивает падение спроса на туры в Сочи по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в 25-30% и не исключает, что в ближайшие одну-две недели спад может усилиться.

По его словам, причина понятна: около 60-65% туристов добираются до Сочи самолетом, поэтому часть путешественников теперь может выбрать направление, куда проще доехать на машине – например, свой или соседний регион.

/TOURBUS.RU