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08 июня
Эксперты: Мощное землетрясение на Филиппинах не повлияло на отдых россиян
Основной удар стихии пришелся на остров Минданао, который не входит в число главных туристических центров Филиппин
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8, после которого было объявлено предупреждение о цунами. Сообщается о погибших и раненых.
Мощное землетрясение на Филиппинах и последующее цунами привело к частичному или полному обрушению зданий, повреждению дорог и перебоям с электричеством. Жителей прибрежных районов призвали срочно эвакуироваться на возвышенности. Власти призывают население сохранять осторожность и находиться вдали от поврежденных зданий.
Мощное землетрясение на юге Филиппин не повлияло на отдых российских туристов, популярные курорты находятся достаточно далеко от эпицентра, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://www.hurriyetdailynews.com
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