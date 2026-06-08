Эксперты: Мощное землетрясение на Филиппинах не повлияло на отдых россиян

Основной удар стихии пришелся на остров Минданао, который не входит в число главных туристических центров Филиппин

На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8, после которого было объявлено предупреждение о цунами. Сообщается о погибших и раненых.

Мощное землетрясение на Филиппинах и последующее цунами привело к частичному или полному обрушению зданий, повреждению дорог и перебоям с электричеством. Жителей прибрежных районов призвали срочно эвакуироваться на возвышенности. Власти призывают население сохранять осторожность и находиться вдали от поврежденных зданий.

Мощное землетрясение на юге Филиппин не повлияло на отдых российских туристов, популярные курорты находятся достаточно далеко от эпицентра, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.



"Основной удар стихии пришелся на остров Минданао, который не входит в число главных туристических центров Филиппин. Такие популярные направления, как Себу, Боракай, Палаван и т.д., находятся на значительном удалении от эпицентра, поэтому их инфраструктура не пострадала, а отдых там не был нарушен", - рассказал руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин.



По словам эксперта, на момент землетрясения туристов компании в провинции Сарангани и других районах Минданао не находилось.

"Все клиенты компании находятся в сейсмически безопасных туристических зонах Филиппин – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао и других", - рассказал он.



Г-н Подколзин отметил, что работа аэропорта города Генерал-Сантос была временно приостановлена для проведения оценки состояния взлетно-посадочных полос и оборудования, и туристам стоит это учесть при планировании перелетов.

"Аэропорт там временно закрыт, что привело к отмене порядка 17 рейсов, включая направления Манила, Себу и Илоило", - уточнил г-н Подколзин.



Он также рассказал, что российские туристы на Филиппинах проявляют интерес к путешествиям в провинцию Сарангани на острове Минданао, поскольку там есть живописные пляжи, включая знаменитый пляж Гумаса с белым песком, возможности для дайвинга и этнографические туры к коренным племенам.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://www.hurriyetdailynews.com