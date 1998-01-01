Сергей Ромашкин: На фоне аннуляций туров в Крым резко вырос спрос на Анапу

По информации СМИ, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. С 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу АИ-95 - отпуск велся только по талонам.

4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Кроме того сегодня, по информации СМИ, в результате удара беспилотника по тепловозу пассажирского поезда №68 Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист ранен. Пассажиры не пострадали, их доставили в Симферополь автобусами. Движение всех поездов на полуострове остановлено, отменены восемь рейсов.

«Среднее время задержки остановленных поездов составляет от трех до девяти с половиной часов. По дороге в Крым также встали пять поездов из Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Задержки составляют от четырех с половиной до семи часов. В «Гранд Сервис Экспрессе» считают, что это время может увеличиться», - сообщает сегодня «КоммерсантЪ».

По данным крупных туроператоров на прошлой неделе впервые количество аннуляций превысило количество новых бронирований Крыма, чаще всего туристы меняют Крым на Анапу, сообщил сегодня журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. - сообщает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем падение количества новых бронирований Крыма неделя к неделе порядка 25-35%. Кроме того, на истекшей неделе впервые количество аннуляций отелей Крыма превысило количество новых бронирований. Те, кто отказываются от поездок на полуостров, едут прежде всего в Анапу.

Она становится главным бенефициаром крымских проблем, хотя в прошлом году ситуация была зеркальной – тогда Крым выигрывал из-за проблем с пляжами", - сказал он.



По словам г-на Ромашкина, спрос на Анапу вырос почти вдвое неделя к неделе. Если в среднем рост продаж Анапы ранее у туроператоров составлял 30-40%, то на прошедшей неделе он увеличился до 80% по сравнению с прошлым годом.

"Сочи и другие южные регионы, судя по всему, от этой переориентации не выигрывают. Аэропорт Сочи работает с перебоями, и вряд ли это привлекает туристов, хотя на машине доехать теоретически можно", - добавил эксперт.



По данным ассоциации, при этом пока на рынке не видно резкого подорожания туров как в Анапе, так и тем более в Сочи. В Анапе цены постепенно растут на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно – отельеры на курорте стараются не испугать туристов.

Подорожания проживания в Сочи и Туапсе нет – ситуация там не способствует повышению цен.

/TOURBUS.RU





