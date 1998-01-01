Посольство РФ в Тель-Авиве просит россиян воздержаться от поездок в Израиль

Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности.

«В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации. Находящимся в Израиле российским гражданам – сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей относительно мер безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.



Как отметили в посольстве, сведений о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля в настоящее время нет.

Также россиян, находящихся в Израиле, призвали следить за сообщениями посольства России в Тель-Авиве в соцсетях на фоне крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока.

По имеющейся информации, международный аэропорт "Бен-Гурион" продолжает осуществлять приём и отправку гражданских рейсов.



В Ассоциации туроператоров России напомнили, что туроператоры не отправляют в Израиль и Иран туристов, - сообщает «Интерфакс».

"Организованных туристов из России в Израиле, как и в Иране, нет, так как продажи туров в обе страны не ведутся. Соответственно, из-за очередного обострения нет и пострадавших и жертв среди туристов", - подчеркнули в объединении.



Напомним, что 16 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с четверга с ограничениями по времени вылета.

На следующий день Минтуризма страны сообщило, что в Израиле возобновляют работу объекты туристической индустрии – авиакомпании, заповедники, национальные парки, культурные и развлекательные центры, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"Управление природы и парков Израиля возобновило работу национальных парков, пляжей и заповедников в различных регионах страны.

Открыты объекты культурного наследия и природные достопримечательности Эйн-Геди, Эйн-Авдат, Иродион, Тель-Мегиддо и Каср-эль-Яхуд и другие, пляжи Бет-Янай, Пальмахим и Ашкелон.

В Иерусалиме открыты для посетителей святые места Старого города: Храм Гроба Господня, Стена Плача и Храмовая гора, музеи, Башня и Город Давида, национальная библиотека. В Тель-Авиве также открываются музеи», - говорилось в сообщении.



"Начиная с 12 апреля по 29 апреля полеты в Тель-Авив поэтапно возобновляют израильские авиакомпании El Al и VBB (Blue Bird), TUS Airways, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Smartwings, китайская Hainan Airlines, российские Red Wings и "Азимут", Georgian Airways, FlyOne из Армении, "Белавиа", - говорилось также в сообщении.

/TOURBUS.RU