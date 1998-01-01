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08 июня
Посольство РФ в Тель-Авиве просит россиян воздержаться от поездок в Израиль
Туроператоры напоминают, что организованных туристов из России в Израиле, как и в Иране, нет
Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности.
«В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации. Находящимся в Израиле российским гражданам – сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей относительно мер безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.
На следующий день Минтуризма страны сообщило, что в Израиле возобновляют работу объекты туристической индустрии – авиакомпании, заповедники, национальные парки, культурные и развлекательные центры, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
"Управление природы и парков Израиля возобновило работу национальных парков, пляжей и заповедников в различных регионах страны.
/TOURBUS.RU
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