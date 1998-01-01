Новости Россия активно развивает экотуризм Туристы «распробовали» возможность отдохнуть с комфортом, не причиняя вреда окружающей среде

В последнее время число экотуристов, тех, кто выбирает осмысленный отдых на природе, при этом, не нанося ущерба окружающей среде, растет. Так, если в 2024 году особо охраняемые природные территории посетили 17,6 миллиона человек, то в 2025 число эко - туристов превысило 22,5 миллиона. По данным Минприроды России, только за первые два месяца 2026 года (более свежих данных пока что нет) заповедники, национальные парки и заказники федерального значения посетило 2,6 миллиона туристов, - сообщает наш специальный корреспондент. Лидерами по посещаемости традиционно являются наиболее посещаемые заповедные территории, которые находятся в курортных зонах или вблизи крупных городов. Первое место по посещаемости занял национальный парк «Лосиный остров» (Московская область) – за три зимних месяца здесь побывало более 1 миллиона 200 тысяч человек. Второе место у Сочинского национального парка – за это время его посетило свыше 757 тысяч туристов. Третье место по посещаемости у Кисловодского национального парка (Ставропольский край). Его гостями стало 612 тысяч человек. В «пятерку» лидеров также вошли национальный парк «Красноярские столбы» (Красноярский край) и «Куршская коса» (Калининградская область). Эко - туризм, в том числе включает в себя и эко - волонтерство, когда люди восстанавливают хрупкую систему природы, уже пострадавшую от деятельности человека. Так, в начале лета в Подмосковье, на территории лесничества у парка «Патриот» вырос новый «Лес возможностей». Амбассадоры проекта высадили четыре тыс. молодых елей, назвав новую зеленую зону «растущим» наследием платформы. Генеральный директор экологического сервиса «Сохрани лес», финалист премии «Россия – страна возможностей» и организатор акции Андрей Хорошилов отметил, что Россия – очень красивая и лесная страна, в которой широко развит экотуризм. Однако лес очень хрупкая экосистема, которая часто страдает, а иногда просто умирает по вине человека. «Для того чтобы наши дети и внуки могли и дальше путешествовать, отдыхать на природе, любоваться ее красотой - о ней необходимо заботиться и восстанавливать! Несмотря на колоссальные усилия государства, направленные на охрану и восстановление лесов, каждый из нас должен нести личную ответственность за наше общее природное достояние», - уверен эко-волонтёр. Лесной туризм в России — это направление, которое предполагает взаимодействие с природой, знакомство с лесными ландшафтами, экосистемами и уникальными природными объектами. В Подмосковье большой полярностью у туристов пользуются Шатурские леса, где можно увидеть Святое озеро, а также Спасо-Преображенскую церковь в деревне Андреевские Выселки. Любимы фотографами и туристами Лопатинские карьеры, представляющие из себя искусственные озёра, окружённые лесами и холмами, а также Национальный парк «Лосиный остров» — крупный лесной массив с болотами, озёрами и дикими животными». /TOURBUS.RU

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