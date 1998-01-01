Новости Эксперты: Командировки превращаются в мини-отпуск Участники панельной дискуссии на ПМЭФ-2026 выяснили, как меняется деловой туризм в России

Объем внутреннего делового туризма превысил 1 трлн рублей, каждый третий корпоративный заказ включает дни отдыха, а апартаменты догоняют отели по удобству для работы. Опираясь на свежие данные с ПМЭФ-2026, «Турбизнес» разбирается, почему bleisure меняет географию спроса, зачем отелям вкладываться в конференц-залы и какой новый стандарт сервиса ждет деловых путешественников. Объем внутреннего делового туризма в России превысил 1 трлн рублей, и рынок продолжает расти. Однако, как следует из выступлений участников панельной дискуссии «Путешествия по России: актуальность. Стандарты сервиса. Перспективы и вызовы» на ПМЭФ-2026, за этой динамикой скрываются разнонаправленные процессы: бюджетное перераспределение спроса, бум апартаментов и превращение командировок в мини-отпуска (bleisure). При этом деловая инфраструктура становится для отелей не просто дополнительной услугой, а ключевым генератором выручки — вплоть до 40% на объект. Самый яркий тренд 2026 года — массовое совмещение работы и отдыха. Согласно совместному исследованию «Авито Путешествий» и корпорации «Туризм.РФ», 71% опрошенных уже объединяют командировку с личными поездками, а 59% готовы доплачивать за продление проживания после окончания официальной части. Эти настроения подкрепляются реальной статистикой бронирований: по данным генерального директора travel-вертикали МТС и платформы Bronevik.com Кирилла Тренина, в первом полугодии 2026 года формат bleisure занял 33% от всех деловых бронирований. Принципиально важно, что средний чек bleisure-поездки (27 300 рублей) более чем вдвое превышает обычный корпоративный чек (11 400 рублей), а длительность — пять ночей против двух. Это значит, что для отелей и сервисов размещения поощрение «гибридных» поездок напрямую увеличивает выручку. Причем bleisure особенно сильно меняет структуру спроса в неочевидных локациях. Если по абсолютному объему бронирований традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, то доля деловых поездок с отдыхом в курортных городах достигает экстремальных значений: Эстосадок — 49%, Кисловодск — 47%, Махачкала и Южно-Сахалинск — по 41%, Адлер — 39%, Сириус — 38%, Геленджик — 37%. Это подтверждает тезис президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского: «События становятся точкой входа туриста в территорию». В таких городах конгрессные возможности и туристическая привлекательность работают в синергии, создавая дополнительный спрос на размещение. Второй системный сдвиг — легализация апартаментов как полноценного варианта для командировок. Как отметил управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, «отели сохраняют лидерство среди средств размещения, но апартаменты и квартиры все чаще рассматриваются как полноценная альтернатива — особенно для частых, длительных, групповых поездок». Исследование показывает: 71% сотрудников готовы выбрать апартаменты в будущих поездках, 36% компаний уже используют этот формат системно. Причем комфорт работы в апартаментах (77% опрошенных) практически не уступает отельному (79%). Главные драйверы выбора — наличие кухни (44%), удобное расположение (43%), возможность совместить работу и отдых (41%) и домашняя атмосфера (41%). В базе Bronevik.com уже насчитывается более 80 000 апартаментов, и платформа запустила программу подтвержденного качества для корпоративных клиентов, включая гарантию заселения и поддержку 24/7. Однако у этого тренда есть и обратная сторона для классических отелей. Кирилл Тренин прямо указал на проблему: после многолетнего фокуса на B2C-сегменте отелям приходится заново завоевывать внимание корпоративных гостей. Завышение тарифов и сокращение вознаграждений для B2B-каналов привели к тому, что командировочных бюджетов все чаще не хватает на привычные бизнес-отели, и спрос перетекает в более доступные варианты — в том числе апартаменты. Средний чек за ночь в корпоративном сегменте вырос лишь на 4% (до 5 900 рублей), а глубина бронирования сократилась на день (до 9 дней), что говорит о стремлении бизнеса минимизировать риски и затраты. Тем не менее, инвестиции в MICE-инфраструктуру остаются высокоокупаемыми, если подходить к ним стратегически. Генеральный директор сети AZIMUT Hotels Максим Бродовский привел конкретные цифры: федеральные форумы дают отелям до 100% загрузки при глубине бронирования 5–6 месяцев. Наличие оборудованных конференц-залов генерирует до 40% выручки объекта, а деловая инфраструктура — до 20% выручки от номерного фонда. Окупаемость вложений в модернизацию составляет от 2 до 5 лет. При этом Максим Бродовский предупредил: «Не надо пытаться быть хорошим для всех». Каждый отель должен выбрать свою целевую аудиторию и под нее строить оснащение — для деловых гостей критичны локация, качественный сон, стабильный интернет и хороший завтрак, а для организаторов мероприятий — мультимедиа, залы-трансформеры и гибкие схемы питания. Корпорация «Туризм.РФ» уже реализует 15 проектов с конференц-площадками от 500 кв. м общей вместимостью 5 940 номеров. Среди них — курорт «Завидово» с конгресс-холлом на 1 000 мест и площадью залов 3 200 кв. м, а также всесезонные курорты «Казань марина», «Байкальская слобода» и «Белокуриха горная». В регионах даже отдельные объекты, такие как отель Cosmos Омск 4* с залом «Спутник», формируют локальную MICE-экосистему. Как подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, «системное развитие конгрессной индустрии позволяет наращивать потенциал». Город запустил кампанию «Город событий», а субсидии на проведение мероприятий помогают создавать новые деловые события. Главный вызов, который объединяет все выступления, — обеспечение предсказуемого сервиса от Калининграда до Камчатки. Генеральный директор Туризм.РФ Сергей Красноперов резюмировал: «Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый турист получал предсказуемо высокий уровень сервиса. Для этого нужно объединить усилия отелей, перевозчиков, IT-платформ и страховых компаний». Вице-президент Cosmos Hotel Group Роман Юдахин конкретизировал: «Каждый четвертый турист в России — деловой путешественник, и требования этой аудитории диктуют новые подходы. Цифровизация, сервис и кастомизация — не роскошь, а необходимость для гостей, которые ценят каждую минуту». Рынок командировок, по мнению эксперта, в России вступил в фазу, где побеждает не тот, у кого выше «звездность», а тот, кто быстрее адаптируется к гибридным форматам, бюджетной дисциплине корпоративных клиентов и реальным потребностям человека, который в командировке хочет и работать, и отдыхать. /TOURBUS.RU Фото: ТВ

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка