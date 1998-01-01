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08 июня
Эксперты: Командировки превращаются в мини-отпуск
Участники панельной дискуссии на ПМЭФ-2026 выяснили, как меняется деловой туризм в России
Объем внутреннего делового туризма превысил 1 трлн рублей, каждый третий корпоративный заказ включает дни отдыха, а апартаменты догоняют отели по удобству для работы.
Опираясь на свежие данные с ПМЭФ-2026, «Турбизнес» разбирается, почему bleisure меняет географию спроса, зачем отелям вкладываться в конференц-залы и какой новый стандарт сервиса ждет деловых путешественников.
Объем внутреннего делового туризма в России превысил 1 трлн рублей, и рынок продолжает расти. Однако, как следует из выступлений участников панельной дискуссии «Путешествия по России: актуальность. Стандарты сервиса. Перспективы и вызовы» на ПМЭФ-2026, за этой динамикой скрываются разнонаправленные процессы: бюджетное перераспределение спроса, бум апартаментов и превращение командировок в мини-отпуска (bleisure).
При этом деловая инфраструктура становится для отелей не просто дополнительной услугой, а ключевым генератором выручки — вплоть до 40% на объект.
Самый яркий тренд 2026 года — массовое совмещение работы и отдыха. Согласно совместному исследованию «Авито Путешествий» и корпорации «Туризм.РФ», 71% опрошенных уже объединяют командировку с личными поездками, а 59% готовы доплачивать за продление проживания после окончания официальной части.
Эти настроения подкрепляются реальной статистикой бронирований: по данным генерального директора travel-вертикали МТС и платформы Bronevik.com Кирилла Тренина, в первом полугодии 2026 года формат bleisure занял 33% от всех деловых бронирований. Принципиально важно, что средний чек bleisure-поездки (27 300 рублей) более чем вдвое превышает обычный корпоративный чек (11 400 рублей), а длительность — пять ночей против двух.
Это значит, что для отелей и сервисов размещения поощрение «гибридных» поездок напрямую увеличивает выручку.
Причем bleisure особенно сильно меняет структуру спроса в неочевидных локациях. Если по абсолютному объему бронирований традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, то доля деловых поездок с отдыхом в курортных городах достигает экстремальных значений: Эстосадок — 49%, Кисловодск — 47%, Махачкала и Южно-Сахалинск — по 41%, Адлер — 39%, Сириус — 38%, Геленджик — 37%.
Это подтверждает тезис президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского: «События становятся точкой входа туриста в территорию». В таких городах конгрессные возможности и туристическая привлекательность работают в синергии, создавая дополнительный спрос на размещение.
Второй системный сдвиг — легализация апартаментов как полноценного варианта для командировок. Как отметил управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, «отели сохраняют лидерство среди средств размещения, но апартаменты и квартиры все чаще рассматриваются как полноценная альтернатива — особенно для частых, длительных, групповых поездок».
Исследование показывает: 71% сотрудников готовы выбрать апартаменты в будущих поездках, 36% компаний уже используют этот формат системно. Причем комфорт работы в апартаментах (77% опрошенных) практически не уступает отельному (79%). Главные драйверы выбора — наличие кухни (44%), удобное расположение (43%), возможность совместить работу и отдых (41%) и домашняя атмосфера (41%). В базе Bronevik.com уже насчитывается более 80 000 апартаментов, и платформа запустила программу подтвержденного качества для корпоративных клиентов, включая гарантию заселения и поддержку 24/7.
Однако у этого тренда есть и обратная сторона для классических отелей. Кирилл Тренин прямо указал на проблему: после многолетнего фокуса на B2C-сегменте отелям приходится заново завоевывать внимание корпоративных гостей.
Завышение тарифов и сокращение вознаграждений для B2B-каналов привели к тому, что командировочных бюджетов все чаще не хватает на привычные бизнес-отели, и спрос перетекает в более доступные варианты — в том числе апартаменты.
Средний чек за ночь в корпоративном сегменте вырос лишь на 4% (до 5 900 рублей), а глубина бронирования сократилась на день (до 9 дней), что говорит о стремлении бизнеса минимизировать риски и затраты.
Тем не менее, инвестиции в MICE-инфраструктуру остаются высокоокупаемыми, если подходить к ним стратегически. Генеральный директор сети AZIMUT Hotels Максим Бродовский привел конкретные цифры: федеральные форумы дают отелям до 100% загрузки при глубине бронирования 5–6 месяцев. Наличие оборудованных конференц-залов генерирует до 40% выручки объекта, а деловая инфраструктура — до 20% выручки от номерного фонда.
Окупаемость вложений в модернизацию составляет от 2 до 5 лет. При этом Максим Бродовский предупредил: «Не надо пытаться быть хорошим для всех».
Каждый отель должен выбрать свою целевую аудиторию и под нее строить оснащение — для деловых гостей критичны локация, качественный сон, стабильный интернет и хороший завтрак, а для организаторов мероприятий — мультимедиа, залы-трансформеры и гибкие схемы питания.
Корпорация «Туризм.РФ» уже реализует 15 проектов с конференц-площадками от 500 кв. м общей вместимостью 5 940 номеров. Среди них — курорт «Завидово» с конгресс-холлом на 1 000 мест и площадью залов 3 200 кв. м, а также всесезонные курорты «Казань марина», «Байкальская слобода» и «Белокуриха горная».
В регионах даже отдельные объекты, такие как отель Cosmos Омск 4* с залом «Спутник», формируют локальную MICE-экосистему. Как подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, «системное развитие конгрессной индустрии позволяет наращивать потенциал». Город запустил кампанию «Город событий», а субсидии на проведение мероприятий помогают создавать новые деловые события.
Главный вызов, который объединяет все выступления, — обеспечение предсказуемого сервиса от Калининграда до Камчатки. Генеральный директор Туризм.РФ Сергей Красноперов резюмировал: «Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый турист получал предсказуемо высокий уровень сервиса. Для этого нужно объединить усилия отелей, перевозчиков, IT-платформ и страховых компаний».
Вице-президент Cosmos Hotel Group Роман Юдахин конкретизировал: «Каждый четвертый турист в России — деловой путешественник, и требования этой аудитории диктуют новые подходы. Цифровизация, сервис и кастомизация — не роскошь, а необходимость для гостей, которые ценят каждую минуту».
Рынок командировок, по мнению эксперта, в России вступил в фазу, где побеждает не тот, у кого выше «звездность», а тот, кто быстрее адаптируется к гибридным форматам, бюджетной дисциплине корпоративных клиентов и реальным потребностям человека, который в командировке хочет и работать, и отдыхать.
/TOURBUS.RU
Фото: ТВ
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