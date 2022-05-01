Президент Танзании: Рейсы Air Tanzania полетят в Москву уже 2 июля

Выступая на ПМЭФ-2026, глава Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что ее страна готово принимать до миллиона российских туристов в год

Авиакомпания Air Tanzania 2 июля запустит прямые рейсы в Россию из столицы страны Дар-эс-Салама и с острова Занзибар, подтвердила в пятницу президент республики Самия Сулуху Хасан (на фото).

"В рамках нашего плана по привлечению туристов из России мы проработали отдельную программу, и национальный перевозчик Air Tanzania, наши "Крылья Килиманджаро", будет осуществлять прямые рейсы между Дар-эс-Саламом, Москвой и Занзибаром.

И первый рейс будет запущен уже совсем скоро. Ожидается, что первый рейс состоится 2 июля этого года", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным расписания аэропорта Внуково, рейсы в Танзанию будут выполняться со 2 июля по 24 октября трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, по маршруту Москва-Дас-эс-Салаам с промежуточной посадкой на Занзибаре.

Напомним, что в середине мая в расписании появилась информация, что старт рейсов запланирован на 28 мая, - сообщает "Интерфакс".

Танзания к 2030 году рассчитывает привлекать 500 тыс. российских туристов, а затем рассчитывает увеличить их число до миллиона, сообщила также г-жа Самия Сулуху Хасан.

"Танзания – известное в мире туристическое направление. Наша отрасль гостеприимства по-прежнему играет очень серьёзную роль в глобальном туризме. В прошлом году уже во второй раз национальный парк Серенгети занял первое место как ведущий национальный парк Африки и получил престижную награду World Travel Word.

Остров Занзибар в том же году получил награду как самое популярное направление для проведения корпоративных мероприятий", - сказала она.

Лучшим годом для российского туризма в Танзанию стал 2020 – страна одной из первых открылась для россиян после пандемии, и на остров Занзибар полетели прямые рейсы. По итогам года ее посетили почти 50 тыс. российских туристов, тогда как в 2019 году турпоток составил 6,4 тыс.

По итогам 2025 года Погранслужба ФСБ не зафиксировала поездок российских туристов в Танзанию, так как туда нет прямых рейсов из России. Но, по отзывам туроператоров, спрос на направление есть, особенно остров Занзибар, предлагающий пляжный отдых.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов ранее отметил, что последние несколько лет Танзания только набирает популярность, направление входит в тройку лидеров продаж Черной Африки вместе с Кенией и ЮАР.

«Конечно, в отсутствие прямого авиасообщения стало труднее туда добраться, но с пересадкой летают, в частности, Ethiopian Airlines, причем, и на Занзибар, и в континентальную Танзанию.

Единственное, имеет смысл все же ставить рейсы не в Дар-эс-Салам, а в аэропорт района Аруша на севере страны – недалеко от границы с Кенией, это удобно и для комбинированных туров.

Востребован будет и прямой рейс на Занзибар, где более обширная отельная база», – рассказал он.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://thebusinesswiz.co.tz