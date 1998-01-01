“Аэроклуб": Самое дорогое бронирование в рамках ПМЭФ-2026 обошлось в 2,5 млн руб.

Эксперты компании «Аэроклуб проанализировали расходы на авиабилеты и размещение в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума и выяснили, представители каких отраслей чаще выбирали салон бизнес-класса и пятизвездочные отели, а какие перераспределяли командировочные бюджеты в пользу более рациональных категорий.

В 2026 году на салон бизнес-класса пришлось 18% авиабилетов делегатов ПМЭФ, годом ранее показатель составлял 13%. Средняя стоимость перелета в этом сегменте выросла на 31%, до 157 тысяч рублей. Почти половина билетов бизнес-класса была забронирована представителями финансово-кредитных организаций – 48%, таким образом 73% представителей этой индустрии отправились на форум в повышенном классе комфорта.

Высокая доля перелетов в салоне бизнес-класса также была зафиксирована у представителей добывающей промышленности: 62% авиабилетов отрасли были оформлены в этой категории. У компаний из сферы права и консалтинга показатель составил 57%.

Самым дорогим авиабилетом стал перелет из Дубая в Санкт-Петербург представителя FMCG-компании в салоне бизнес-класса, он обошелся компании в 441 тысячу рублей.

«Мы видим изменение подхода компаний к расходам на деловые поездки, в том числе, на участие в ПМЭФ. Высокий статус форума по-прежнему предполагает спрос на бизнес-класс и пятизвездочные отели, однако компании все внимательнее оценивают роль каждого участника делегации.

Повышенный класс комфорта остается за статусными делегатами – топ-менеджментом и сотрудниками, участвующими в ключевых встречах, но уже не является универсальным стандартом для всей делегации», – отмечает Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Пятизвездочные отели в период проведения форума показали более устойчивую динамику, чем размещение в целом: число ночей в этой категории снизилось на 12% при общем снижении объема бронирований в отелях Санкт-Петербурга на 21%, а доля этой категории выросла с 14% до 16%. Средняя стоимость ночи составила 155 тысячи рублей, что на 23% ниже прошлогоднего уровня. Самым дорогим бронированием в рамках ПМЭФ стало проживание представителя FMCG-компании в пятизвездочном отеле: стоимость четырех ночей составила 2,49 млн рублей.

Две трети размещения в пятизвездочных отелях пришлись на три отрасли: FMCG-компании забронировали 34% всех ночей в отелях этой категории, финансово-кредитные организации – 17%, а компании из сферы права и консалтинга – 15%. При этом если смотреть на структуру размещения внутри отраслей, самая высокая доля пятизвездочных отелей была у представителей правовых и консалтинговых компаний: 49% ночей они провели в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга.

У финансового сектора показатель вырос с 14% до 30%, у FMCG-компаний составил 27%.

Наиболее заметно структуру размещения пересмотрели нефтегазовые и энергетические компании. Отрасль осталась среди крупнейших по числу бронирований в отелях города, однако количество ночей в пятизвездочных отелях снизилось на 83%.

Одновременно спрос на отели категории «четыре звезды» вырос на 34%, а на объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты, – на 33%.

При этом в авиаперелетах отрасль сохранила высокий уровень сервиса: треть представителей этой индустрии отправились на форум в салоне бизнес-класса.

/TOURBUS.RU