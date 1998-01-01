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05 июня
Дмитрий Чернышенко: “Турпоток по России с мая по сентябрь ожидается на уровне 48 млн”
Вице-премьер РФ рассказал о перспективах развития внутреннего и въездного туризма, а также о новых инвестпроектах в интервью на полях ПМЭФ-2026
Турпоток по России с мая по сентябрь ожидается на уровне 48 млн, это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Если говорить про наш внутренний туристический поток, то в летний сезон, это с мая по сентябрь, мы видим рост примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это будет порядка 48 млн поездок наших граждан", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.
Как отметил г-н Чернышенко, особый вклад в рост турпотока внесло открытие южных аэропортов – Краснодара и Геленджика.
По словам вице-премьера, самые популярные направления для отдыха – курорты Черноморского побережья, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург.
"Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост, тоже двузначные цифры. Это и Адыгея, и Калмыкия, и республики Северного Кавказа", - добавил он.
“Развитию туризма в России способствует введение налоговых льгот и отсрочек для отраслевых предпринимателей, а также поддержка в виде единой субсидии регионам”, - сообщил таrже зампред правительства .
"Создавая условия для внутреннего туризма, мы работаем с разными категориями. Одна категория - это компании, которые услуги оказывают в сфере туризма, туроператоры.
Мы их поддерживаем. Помимо налоговых льгот и отсрочек по выплатам, например, фонд страхования, создаются другие различные условия, которые снижают барьеры административные, нагрузку административную, создают условия для развития бизнеса.
Конечно, мы работаем с субъектами. Есть направление поддержки, например, единая субсидия, которая четко увязана с обязательствами субъектов нарастить туристический поток на определенную величину. В соответствии с этим даются гранты на развитие туристической инфраструктуры в точках притяжения", - рассказал он
Как отметил г-н Чернышенко, самый эффективный инструмент, который себя зарекомендовал, - это льготные условия для создания гостиниц и модульных средств размещения.
Как отметил г-н Чернышенко, введение безвизового режима в прошлом году сделало более удобными путешествия для граждан наших стран.
По итогам первого квартала 2026 года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а поток китайских в Россию - на 25%", - подчеркнул вице-премьер.
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