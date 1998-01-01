Дмитрий Чернышенко: “Турпоток по России с мая по сентябрь ожидается на уровне 48 млн”

Вице-премьер РФ рассказал о перспективах развития внутреннего и въездного туризма, а также о новых инвестпроектах в интервью на полях ПМЭФ-2026

Турпоток по России с мая по сентябрь ожидается на уровне 48 млн, это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если говорить про наш внутренний туристический поток, то в летний сезон, это с мая по сентябрь, мы видим рост примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это будет порядка 48 млн поездок наших граждан", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

Как отметил г-н Чернышенко, особый вклад в рост турпотока внесло открытие южных аэропортов – Краснодара и Геленджика.

По словам вице-премьера, самые популярные направления для отдыха – курорты Черноморского побережья, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург.

"Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост, тоже двузначные цифры. Это и Адыгея, и Калмыкия, и республики Северного Кавказа", - добавил он.

“Развитию туризма в России способствует введение налоговых льгот и отсрочек для отраслевых предпринимателей, а также поддержка в виде единой субсидии регионам”, - сообщил таrже зампред правительства .

"Создавая условия для внутреннего туризма, мы работаем с разными категориями. Одна категория - это компании, которые услуги оказывают в сфере туризма, туроператоры.

Мы их поддерживаем. Помимо налоговых льгот и отсрочек по выплатам, например, фонд страхования, создаются другие различные условия, которые снижают барьеры административные, нагрузку административную, создают условия для развития бизнеса.

Конечно, мы работаем с субъектами. Есть направление поддержки, например, единая субсидия, которая четко увязана с обязательствами субъектов нарастить туристический поток на определенную величину. В соответствии с этим даются гранты на развитие туристической инфраструктуры в точках притяжения", - рассказал он

Как отметил г-н Чернышенко, самый эффективный инструмент, который себя зарекомендовал, - это льготные условия для создания гостиниц и модульных средств размещения.

"У нас огромный пакет поддержанных по льготной ставке кредитопроектов – более 390. Общая сумма кредитов, которые выдали банки по льготной ставке, которые компенсирует правительство в рамках нацпроекта, это почти 2 трлн рублей инвестиций наших бизнесменов", - пояснил он.



Зампред добавил, что на таких условиях окупаемость проекта составляет менее 7 лет, а внутренняя норма доходности – выше 15%.

"Я уже упоминал модульные объекты. Мы в прошлом году сделали отбор сразу на три года, и уже построено более 10 тыс. номеров. Там срок окупаемости бывает даже год-два. До конца года еще будет 6 тысяч таких номеров введено. И в следующем году еще 4 тысячи", - сказал г-н Чернышенко.

Вице-премьер уточнил, что регион предоставляет землю инвестору, а государство компенсирует 50% стоимости возводимой инфраструктуры, которая обычно делается из модулей, которые собираются непосредственно в регионе.



Благодаря продлению безвизового режима между Китаем и Россией взаимный турпоток между странами может достичь порядка 6 млн к концу 2027 года, сообщил также зампред правительства.

Как отметил г-н Чернышенко, введение безвизового режима в прошлом году сделало более удобными путешествия для граждан наших стран.

"Эффект мы сразу увидели – на 17% вырос турпоток в прошлом году и составил 3,3 млн взаимных турпоездок.

По итогам первого квартала 2026 года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а поток китайских в Россию - на 25%", - подчеркнул вице-премьер.

/TOURBUS.RU