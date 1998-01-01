Петербург расширяет туристическое сотрудничество с регионами

Более 130 стран и территорий собрались на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В рамках делового сотрудничества генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина провела встречи и пообщалась на стендах с представителями Красноярска, Новгородской области и других субъектов РФ.

Проведение таких мероприятий укрепляет и расширяет возможности сотрудничества, способствуя формированию новых туристических маршрутов и деловых альянсов между Санкт-Петербургом и субъектами Российской Федерации, - сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.



Именно такие крупные деловые площадки задают вектор для дальнейшей работы. Одним из ключевых инструментов по развитию межрегионального сотрудничества является роуд-шоу, организованное Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городским туристско-информационное бюро.

Более 70 представителей туристической отрасли приняли участие в серии роуд-шоу в Северо-Кавказском федеральном округе. Презентации туристического потенциала Северной столицы прошли в Грозном, Ставрополе и Краснодаре.



Деловая программа включала презентации туристического потенциала Петербурга, воркшопы для обмена новостями и контактами, а также индивидуальные B2B-встречи, где участники обсуждали совместные проекты и планировали будущее сотрудничество.

Главной целью серии рабочих встреч является рост взаимного туристического потока.



Санкт-Петербург продолжает привлекать туристов не только своей богатой историей и неповторимой атмосферой. По итогам 2025 года город посетили рекордные 12,5 миллионов человек.

Особенно активно растет интерес со стороны южных регионов: Северную столицу уже выбрали для отдыха около 390 тысяч туристов из Краснодарского края, свыше 80 тысяч — из Ставрополья и около 60 тысяч гостей из Чеченской Республики.

Эти цифры наглядно демонстрируют растущий интерес к Северной столице со стороны регионов России.



«Мы начинаем взаимодействие с нашим потенциальным гостем задолго до того, как он решил приехать в Петербург. Уделяем много внимания продвижению города в регионах нашей страны: проводим информационные туры, презентационные мероприятия, роуд шоу — в первую очередь внутри России.

На каждой встрече мы рассказываем не просто о Петербурге, а именно то, что интересно конкретному региону. Северянам в Петербурге интересно одно, южанам — совершенно иное. И мы учитываем этот интерес», - подчеркивает руководитель Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина (на фото).



Рабочие встречи вновь подтвердили, что возможность наладить прямые связи между компаниями неизменно вызывает огромный интерес у турбизнеса. Формат B2B позволил эффективно обсудить новые маршруты и обменяться опытом.

На предстоящем форуме «Путешествуй!» в Москве запланированы подписания соглашений Санкт-Петербурга с рядом регионов России о деловом сотрудничестве — они выведут взаимодействие на новый уровень.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга



