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05 июня
Петербург расширяет туристическое сотрудничество с регионами
Руководитель Городского туристско-информационного бюро С-Петербурга и представители регионов провели переговоры в ходе ПМЭФ-2026
Более 130 стран и территорий собрались на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В рамках делового сотрудничества генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина провела встречи и пообщалась на стендах с представителями Красноярска, Новгородской области и других субъектов РФ.
Проведение таких мероприятий укрепляет и расширяет возможности сотрудничества, способствуя формированию новых туристических маршрутов и деловых альянсов между Санкт-Петербургом и субъектами Российской Федерации, - сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Более 70 представителей туристической отрасли приняли участие в серии роуд-шоу в Северо-Кавказском федеральном округе. Презентации туристического потенциала Северной столицы прошли в Грозном, Ставрополе и Краснодаре.
Главной целью серии рабочих встреч является рост взаимного туристического потока.
Особенно активно растет интерес со стороны южных регионов: Северную столицу уже выбрали для отдыха около 390 тысяч туристов из Краснодарского края, свыше 80 тысяч — из Ставрополья и около 60 тысяч гостей из Чеченской Республики.
Эти цифры наглядно демонстрируют растущий интерес к Северной столице со стороны регионов России.
На каждой встрече мы рассказываем не просто о Петербурге, а именно то, что интересно конкретному региону. Северянам в Петербурге интересно одно, южанам — совершенно иное. И мы учитываем этот интерес», - подчеркивает руководитель Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина (на фото).
На предстоящем форуме «Путешествуй!» в Москве запланированы подписания соглашений Санкт-Петербурга с рядом регионов России о деловом сотрудничестве — они выведут взаимодействие на новый уровень.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
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