|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
05 июня
Горячие авиановости
Etihad увеличит число рейсов между Москвой и Абу-Даби/ "Аэрофлот" открыл полетную программу Минводы – Стамбул/ 7 Airlines начнет летать из Владивостока в Гуанчжоу
Авиакомпания Etihad с 1 июля добавит третий рейс между Москвой и Абу-Даби
Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways с 1 июля вводит третий ежедневный рейс между Москвой и эмиратом Абу-Даби, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"С 1 июля 2026 года национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways вводит в эксплуатацию третий ежедневный рейс между московским аэропортом Шереметьево и эмиратом Абу-Даби, увеличивая общее число вылетов до 21 в неделю", - говорится в сообщении.
А также обеспечит более удобные стыковки для пассажиров из России, особенно на популярных направлениях, охватывающих Индийский субконтинент, Юго-Восточную Азию и Австралию. Кроме того, улучшатся стыковки на маршрутах в Африку, Европу, США и Канаду", – сообщила региональный менеджер Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова.
"Аэрофлот" открыл полетную программу Минводы - Стамбул
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы по маршруту Минводы – Стамбул (Турция), сообщает cегодня пресс-служба перевозчика.
"Первый рейс SU812/SU813 вылетел в Стамбул вчера вечером с полной коммерческой загрузкой и сегодня ранним утром вернулся в Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
S7 Airlines с 27 октября начнет летать из Владивостока в Гуанчжоу
Авиакомпания S7 Airlines 27 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Гуанчжоу (КНР), сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, ориентировочное время в полете - 5 часов 10 минут.
В настоящее время китайская авиакомпания China Southern Airlines выполняет регулярные полеты из Гуанчжоу во Владивосток с промежуточной посадкой в Харбине.
S7 Airlines также выполняет рейсы из Владивостока в Пекин и Шанхай.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|