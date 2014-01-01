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Etihad увеличит число рейсов между Москвой и Абу-Даби/ "Аэрофлот" открыл полетную программу Минводы – Стамбул/ 7 Airlines начнет летать из Владивостока в Гуанчжоу

Авиакомпания Etihad с 1 июля добавит третий рейс между Москвой и Абу-Даби

Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways с 1 июля вводит третий ежедневный рейс между Москвой и эмиратом Абу-Даби, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С 1 июля 2026 года национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways вводит в эксплуатацию третий ежедневный рейс между московским аэропортом Шереметьево и эмиратом Абу-Даби, увеличивая общее число вылетов до 21 в неделю", - говорится в сообщении.



Добавленные рейсы будут выполняться в 17.30 из Москвы и в 08.25 из Абу-Даби на узкофюзеляжном лайнере Airbus 321LR на 128 мест в бизнес- и эконом-классе. Сейчас два ежедневных рейса по маршруту выполняет широкофюзеляжный Boeing 787.



"Российский рынок остается важным направлением для Etihad Airways. Увеличение частоты рейсов демонстрирует устойчивый спрос как со стороны бизнес-путешественников, так и туристов.

А также обеспечит более удобные стыковки для пассажиров из России, особенно на популярных направлениях, охватывающих Индийский субконтинент, Юго-Восточную Азию и Австралию. Кроме того, улучшатся стыковки на маршрутах в Африку, Европу, США и Канаду", – сообщила региональный менеджер Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова.

"Аэрофлот" открыл полетную программу Минводы - Стамбул

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы по маршруту Минводы – Стамбул (Турция), сообщает cегодня пресс-служба перевозчика.

"Первый рейс SU812/SU813 вылетел в Стамбул вчера вечером с полной коммерческой загрузкой и сегодня ранним утром вернулся в Минеральные Воды", - говорится в сообщении.



Согласно летнему расписанию, "Аэрофлот" будет выполнять рейсы два раза в неделю: вылет из Минеральных Вод - по четвергам и воскресеньям, обратно из Стамбула - по пятницам и воскресеньям.

Полёты осуществляются на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

В настоящее время из Минвод Группа "Аэрофлот" летает также в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Ереван и Анталью.

S7 Airlines с 27 октября начнет летать из Владивостока в Гуанчжоу

Авиакомпания S7 Airlines 27 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Гуанчжоу (КНР), сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, ориентировочное время в полете - 5 часов 10 минут.

В настоящее время китайская авиакомпания China Southern Airlines выполняет регулярные полеты из Гуанчжоу во Владивосток с промежуточной посадкой в Харбине.

S7 Airlines также выполняет рейсы из Владивостока в Пекин и Шанхай.

/TOURBUS.RU