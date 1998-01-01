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Курорт Завидово открывает летний сезон

Этим летом гостей курорта ждут новые туристические объекты и насыщенный фестивальный календарь

На курорте Завидово в Тверской области стартовал летний сезон 2026 года. В этом году гостей ждут новые туристические объекты, насыщенный фестивальный календарь и разнообразные возможности для отдыха всей семьей.

Всесезонный курорт Завидово последовательно развивается на протяжении многих лет. В прошлом году была введена в эксплуатацию вторая очередь проекта, в том числе три новых отеля под управлением «Васта Отель Менеджмент» - Рябина, Эрбелия и Бревис с общим номерным фондом 1130 номеров и многофункциональный центр отдыха с крупнейшим в Центральной России крытым аквапарком и конгресс-холлом.

Это позволило курорту подойти к летнему сезону 2026 года в принципиально новом масштабе.

Как отметил генеральный директор «Васта Отель Менеджмент» Евгений Макаров, «В этом сезоне Завидово — это не просто отдых на природе, это насыщенный событийный календарь на все три летних месяца. Фестиваль «Русской Медиагруппы», «Большая опера», «Большой джаз в Завидово» и десятый юбилейный IRONSTAR — такой концентрации событий у нас ещё не было.

Мы хотим, чтобы гости возвращались не только за комфортом, но и за впечатлениями».

Стартом летнего сезона стал III ежегодный семейный фестиваль «Наследники», прошедший накануне Международного дня защиты детей. Событие превратило территорию курорта в масштабный игровой город с более чем 60 активностями для детей и взрослых - инженерными мастерскими, спортивными площадками и зонами отдыха на воде.

В июне на курорте откроется пляжный сезон, для гостей уже подготовлены пляжи у отеля Radisson и пляж «Акватория лета». Летом традиционно пройдет фестиваль фрисби, принять участие в котором сможет каждый гость курорта.

Также в июне откроются яхт-клубы «Буревестник» и «Меридиан», которые предложат возможности для отдыха владельцев катеров и яхт.

В июле гостей ждут сразу два крупных культурных события. Первым масштабным событием месяца станет фестиваль «Большая опера в Завидово», он состоится 4 июля на территории гольф-клуба. Фестиваль проходит на территории курорта уже второй раз и стал ежегодной музыкальной традицией. Звезды проекта «Большая опера» телеканала «Россия-Культура» выступят в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под управлением дирижера Константина Чудовского.

На сцену фестиваля выйдут российские и зарубежные исполнители. Ведущий мероприятия — народный артист России Дмитрий Харатьян. Специальный гость фестиваля — композитор Александр Зацепин.

С 24 по 26 июля пройдет второе большое событие месяца — трехдневный фестиваль «Русской Медиагруппы» в «Завидово», который объединит отдых в атмосфере летнего курорта, музыку и насыщенную программу для всей семьи. 24 июля пройдет «Летняя тусовка Радио DFM в Завидово», где гостей ждет диджей-сет на закате.

25 июля гостей ждут активности от телеканала РУ.ТВ и «Пикник РУ.ТВ КИДС в Завидово» с праздником для юных слушателей и фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово» с выступлениями любимых артистов. 26 июля – «Хитовые выходные в Завидово» с активным отдыхом и пенной дискотекой от радио Хит FM.

1 августа на территории курорта состоится фестиваль «Большой Джаз», при поддержке телеканала «Культура» с участием звезд российского джаза (Вадим Эйленкгриг, Теона Контридзе, Сергей Пенкин, София Ацбеха-Негга, Анастасия Иванова и многие другие).

Главным спортивным событием лета станет юбилейный десятый IRONSTAR ZAVIDOVO 2026 - крупнейшая серия триатлонов в России, ежегодно собирающая 10 тысяч атлетов. Участников ждет самое масштабное соревнование за десять лет проведения.

Среди ожидаемых новинок летнего сезона на курорте — открытие Путевого дворца в Ямской слободе и зоны картинга в многофункциональном Центре отдыха «Завидово Парк».

На картодроме РУМОС-Рейсинг гостей курорта ждут захватывающие заезды на электрокартах SODI, созданных специально для взрослых и детей. Современное оборудование и стильный дизайн комплекса гарантируют яркие эмоции.

Путевой дворец, строительство которого завершается на территории гостиничного комплекса «Ямская слобода», станет новой точкой притяжения для гостей Завидово. Внешне он будет воссоздан по образу путевых почтовых станций XVIII-XIX веков, внутри разместятся выставочная зона, помещения для мастер-классов, кафе-чайная и пекарня, банкетный зал. На прилегающей территории обустроят чайный двор с садом.

Летний сезон на курорте Завидово продлится до октября 2026 года.

/TOURBUS.RU

ФОТО: пресс-служба курорта "Завидово"