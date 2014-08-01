Новости Платфрома «Ракета» : Командировки меняют маршрут По подсчетам аналитиков, объем командировок по России в этом году снизился, а зарубежных поездок стало больше

Доля командировок по России этой весной сократилась на 8%, в то время как число зарубежных поездок выросло на 4% к прошлому году. При этом общий объем бизнес-путешествий минувшей весной снизился на 5% год к году – выяснили в цифровой платформе для организации командировок и управления расходами «Ракета». Вместе с тем, эксперты платформы отмечают, что количество забронированных туристических услуг выросло на 3%. Средняя стоимость командировок к весне 2026-го увеличилась на 10%. Однако, цены на услуги внутри России и за рубежом менялись неодинаково. Так, авиабилеты по международным направлениям выросли в цене на 16%, внутри России – всего на 2%. Железнодорожные билеты за границей подорожали на 13%, в России – на 15%. Проживание в иностранных отелях стало дороже на 0,5% в то время, как в России – на 10%. В денежном выражении средняя стоимость размещения в гостинице внутри страны составила 16 961 рубль, за границей – 66 391 рубль. Железнодорожные билеты по международным маршрутам в среднем стоили 16 908 рублей, в России – 7 228 рублей. Авиабилеты эконом- и бизнес-классов также продемонстрировали разнонаправленные векторы изменения цен. Так, эконом-класс стал дороже в среднем на 7% год к году и в рублевом эквиваленте составил 20 893 рубля. Бизнес-класс, напротив, подешевел на 15% и обходился в среднем минувшей весной в 100 482 рубля (туда-обратно). «При этом традиционно российские деловые туристы отдают предпочтение авиаперелетам в эконом-классе – на них приходится 98% всех командировок, - поясняет Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета». – Бизнес-класс выбирают 2% деловых путешественников». Этой весной лидерами среди авиаперевозчиков по объему проданных билетов эконом-класса для корпоративного сегмента стали: - «Аэрофлот» - S7 - Utair - Air Astana - «Победа» - Yamal Airlines - Ural Airlines - FlyArystan - NordStar Airlines - SCAT. В бизнес-классе самыми востребованными оказались: - «Аэрофлот» - Turkish Airlines - Ural Airlines - S7 - Air Astana - Uzbekistan Airways - China Eastern Airlines - Air Serbia - Aurora - Azerbaijan Airlines. Среди зарубежных направлений лидером остается Казахстан. Более того, этой весной направление нарастило объем деловых поездок из России еще на 6%. Азербайджан стал востребованнее на треть, Китай увеличил поток российских бизнес-туристов на 24%, Малайзия – на 13%, США – на 11%, Франция и Швейцария стали популярнее вдвое к прошлогодней весне. Узбекистан не досчитался 10% российских деловых туристов, Беларусь – 22%, Турция просела в два раза, ОАЭ – в десять раз. Среди российских городов пальму первенства держат Москва, Уфа, Тюмень, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Иркутск, Красноярск, Астрахань и Новосибирск. /TOURBUS.RU Инфографика: ТБ







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