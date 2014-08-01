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05 июня
Платфрома «Ракета» : Командировки меняют маршрут
По подсчетам аналитиков, объем командировок по России в этом году снизился, а зарубежных поездок стало больше
Доля командировок по России этой весной сократилась на 8%, в то время как число зарубежных поездок выросло на 4% к прошлому году. При этом общий объем бизнес-путешествий минувшей весной снизился на 5% год к году – выяснили в цифровой платформе для организации командировок и управления расходами «Ракета».
Вместе с тем, эксперты платформы отмечают, что количество забронированных туристических услуг выросло на 3%.
Средняя стоимость командировок к весне 2026-го увеличилась на 10%. Однако, цены на услуги внутри России и за рубежом менялись неодинаково. Так, авиабилеты по международным направлениям выросли в цене на 16%, внутри России – всего на 2%. Железнодорожные билеты за границей подорожали на 13%, в России – на 15%. Проживание в иностранных отелях стало дороже на 0,5% в то время, как в России – на 10%.
В денежном выражении средняя стоимость размещения в гостинице внутри страны составила 16 961 рубль, за границей – 66 391 рубль. Железнодорожные билеты по международным маршрутам в среднем стоили 16 908 рублей, в России – 7 228 рублей.
Авиабилеты эконом- и бизнес-классов также продемонстрировали разнонаправленные векторы изменения цен. Так, эконом-класс стал дороже в среднем на 7% год к году и в рублевом эквиваленте составил 20 893 рубля. Бизнес-класс, напротив, подешевел на 15% и обходился в среднем минувшей весной в 100 482 рубля (туда-обратно). «При этом традиционно российские деловые туристы отдают предпочтение авиаперелетам в эконом-классе – на них приходится 98% всех командировок, - поясняет Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета». – Бизнес-класс выбирают 2% деловых путешественников».
Этой весной лидерами среди авиаперевозчиков по объему проданных билетов эконом-класса для корпоративного сегмента стали:
- «Аэрофлот»
- S7
- Utair
- Air Astana
- «Победа»
- Yamal Airlines
- Ural Airlines
- FlyArystan
- NordStar Airlines
- SCAT.
В бизнес-классе самыми востребованными оказались:
- «Аэрофлот»
- Turkish Airlines
- Ural Airlines
- S7
- Air Astana
- Uzbekistan Airways
- China Eastern Airlines
- Air Serbia
- Aurora
- Azerbaijan Airlines.
Среди зарубежных направлений лидером остается Казахстан. Более того, этой весной направление нарастило объем деловых поездок из России еще на 6%. Азербайджан стал востребованнее на треть, Китай увеличил поток российских бизнес-туристов на 24%, Малайзия – на 13%, США – на 11%, Франция и Швейцария стали популярнее вдвое к прошлогодней весне. Узбекистан не досчитался 10% российских деловых туристов, Беларусь – 22%, Турция просела в два раза, ОАЭ – в десять раз.
Среди российских городов пальму первенства держат Москва, Уфа, Тюмень, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Иркутск, Красноярск, Астрахань и Новосибирск.
/TOURBUS.RU
Инфографика: ТБ
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