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04 июня
AJet начнет летать из Санкт-Петербурга в Анкару

Рейсы в турецкую столицу начнутся с 1 июля пять раз в неделю на лайнерах Boeing 737-800


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С 1 июля 2026 года турецкая авиакомпания AJet открывает регулярное авиасообщение между столицей Турции — Анкарой и Санкт-Петербургом.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров в компоновке экономического класса.

Пассажирам доступны четыре тарифных предложения: Basic, EcoJet, Flex и Premium, отличающиеся набором включенных услуг и уровнем гибкости при изменении бронирования.

 

«Запуск нового маршрута расширит возможности путешествий между Россией и Турцией, а также повысит доступность европейских направлений благодаря удобным стыковкам через аэропорты Стамбула и Анкары для жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России», - подчеркнули в авиакомпании.

 

Расписание рейсов:

Рейс

День недели

Старт с

Направление

Время вылета

VF633

1.3.567

01.07.2026

Анкара (ESB) - Санкт-Петербург (LED)

23:50-04:00

VF634

12.4.67

02.07.2026

Санкт-Петербург (LED) - Анкара (ESB)

05:00-09:00

 

AJet базируется в международных аэропортах Эсенбога (Анкара) и Сабиха Гёкчен (Стамбул) и выполняет рейсы более чем по 100 направлениям в Турции, Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

В настоящее время авиакомпания выполняет 35 рейсов в неделю между Турцией и Москвой, а также Санкт-Петербургом из Стамбула и Анкары.

Флот AJet насчитывает более 100 воздушных судов, основу которого составляют самолёты Boeing 737-800 и Airbus A319, A320, A321neo.

  

Как отмечала ранее руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская, спрос на летний сезон в Турции превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%. Направление сохраняет статус самого популярного за счет широкой полетной программы, высокого объема гостиничного предложения и устойчивого интереса к формату all inclusive.

 

«Лучше всего продаются объекты 5*, на них приходится более 80% общего объема бронирований, а спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на 6%.

Также заметно усилился интерес к отелям 4*+, которые показывают наиболее высокую динамику роста. При этом классические 3-4* пока демонстрируют снижение относительно прошлого сезона, но ожидаем их активного бронирования в мае.

 

В целом можно говорить о смещении спроса на глубину к более качественному размещению. Бюджетные объекты бронируются активнее по мере приближения дат заезда», – уточнила она.

/TOURBUS.RU

 


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