Кристина Леон Изнага: «Нельзя говорить о Кубе, не посетив ее»

Советник по туризму Министерства туризма Кубы рассказала в интервью «ТБ» о том, когда восстановится авиасообщение с Россией, и какие новые проекты предлагает Куба российскому турбизнесу

Несмотря на внешние ограничения, Куба сохраняет заинтересованность в российском туристическом рынке и готова обсуждать с партнерами не только возобновление регулярных рейсов, но и новые модели сотрудничества: аренду отелей, партнерства с малыми и средними предприятиями (Mipymes), а также государственно-частные проекты.

Об этом в интервью для “Турбизнеса” заявила советник по туризму Министерства туризма Республики Куба в России Кристина Леон Изнага.

Отвечая на вопрос о перспективах восстановления прямого авиасообщения между Россией и Кубой, представитель министерства обратила внимание на объективные трудности.

«Нехватка ресурсов, включая топливо, является одной из причин, по которой российские авиакомпании не могут поддерживать расписание полетов на Кубу.

Это сказывается на туристическом рынке, сокращает поток путешественников на остров», — отметила Кристина Леон Изнага.

При этом в Гаване рассчитывают, что при нормализации ситуации спрос со стороны российских туристов восстановится. «Мы уверены, что если авиасообщение возобновится, многие отправятся на остров. Говорить о Кубе, не посетив ее, — все равно что судить о книге по обложке», — добавила она.

По словам г-жи советника, Куба получает от российских туристов и туроператоров «очень позитивные отзывы».

«Нас выбирают снова и снова, потому что мы учитываем предпочтения, а дружба между нашими народами — основа этих отношений, которыми мы гордимся», — подчеркнула Кристина Леон Изнага.

Она напомнила, что Куба остается для россиян безвизовым направлением с разрешенным сроком пребывания до 90 дней. Среди наиболее востребованных мест — Варадеро и Гавана, где для гостей разработано множество маршрутов.

К слову, на открытии FITCuba 2026 министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда отметил, что Варадеро занял третье место среди лучших пляжей Карибского бассейна по версии TripAdvisor, а сами пляжи свободны от саргассума — важный фактор для пляжного отдыха.

«Культурное богатство и дух кубинского народа — это то, что вы редко встретите в других туристических местах. Куба уникальна», — резюмировала она.

Отдельное внимание Кристина Леон Изнага уделила возможностям для российского бизнеса. Она подтвердила, что кубинская сторона прорабатывает новые формы управления в туристической отрасли.

«Все эти форматы — аренда отелей, инвестиции кубинцев, проживающих за рубежом, партнерства с Mipymes, государственно-частные модели — были представлены российским туроператорам. Гостиничные сети, такие как „Космос“ и „Азимут“, сочли предложения интересными», — подчеркнула советник.

Что предлагает Куба российскому бизнесу:

Аренда отелей — модель, уже показавшая результаты (по оценке министра туризма).

Партнерства с Mipymes (малыми и средними предприятиями) — для обогащения туристического предложения.

Государственно-частные партнерства на основе контрактов на управление и совместных предприятий.

Инвестиции кубинцев, проживающих за рубежом — наравне с иностранными инвесторами.

Прямых сроков возобновления регулярных рейсов из России Кристина Леон Изнага не назвала, но подтвердила, что этот вопрос находится в повестке двусторонних контактов.

Напомним, в апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Москва и Гавана обсуждают «вопросы практического сотрудничества, включая возобновление прямого авиасообщения и туристические проекты».

Для российского турбизнеса это сигнал: Куба продолжает адаптироваться к сегодняшним условиям и ищет новые формы работы, сохраняя интерес к партнерству с российскими компаниями.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ