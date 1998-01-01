Исследование: Участники ПМЭФ-2026 стали экономнее

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на билеты и размещение в Северной столице в период проведения Петербургского экономического форума

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на билеты в Санкт-Петербург, а также на размещение в Северной столице в период проведения Петербургского международного экономического форума 3-6 июня.

Сообщается, что в 2026 году компании стали рациональнее подходить к организации поездок делегатов на ПМЭФ. Общее количество авиа- и ж/д билетов, оформленных в Санкт-Петербург в период проведения форума, снизилось на 13% год к году, однако спрос перераспределился в пользу железнодорожного транспорта: на поезда пришлось 76% всех билетов против 57% годом ранее.

Количество ж/д билетов выросло на 16%, а их средняя стоимость увеличилась на 6%, до 8 400 рублей.

Рост железнодорожного сегмента связан прежде всего с короткими деловыми поездками по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 88% от всех ж/д билетов (81% в 2025 году). Количество таких билетов увеличилось на 26%, а средняя стоимость выросла на 3%, до 8 тысяч рублей. Для сравнения, авиабилет экономкласса в Санкт-Петербург в период проведения форума стоил в среднем 20 тысяч рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.

Логистика ПМЭФ по-прежнему во многом строится вокруг маршрута Москва – Санкт-Петербург: на Москву пришлось 83% совокупного объема авиа- и ж/д билетов в Санкт-Петербург в период проведения форума, включая 47% авиабилетов и 94% ж/д билетов.

Также в топ-5 по числу делегатов вошли Калининград, Новосибирск, Самара и Архангельск. Среди зарубежных делегатов – представители бизнеса из Беларуси, Японии, Казахстана, Турции, Греции и Китая.

В отраслевой структуре поездок на форум произошла смена лидера. Крупнейшей группой делегатов по числу оформленных авиа- и ж/д билетов стали представители IT- и телеком-компаний: их доля выросла с 14% до 22%, а количество билетов увеличилось на 36%. FMCG-компании заняли второе место: их доля выросла с 13% до 17%, число билетов – на 8%. Оптовая и розничная торговля сохранила место в тройке лидеров, но сократила присутствие: доля отрасли снизилась с 17% до 15%, а количество билетов – на 25%.

Число забронированных ночей в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ снизилось на 21% год к году. При этом средняя продолжительность проживания выросла на 11% и составила три ночи. Средняя стоимость ночи увеличилась на 4%, до 42 тысяч рублей. Чаще всего делегаты останавливались в отелях категории «четыре звезды»: на них пришлось 52% всех забронированных ночей (51% в 2025 году). В трехзвездочных отелях бизнес-туристы провели 21% ночей (20% в 2025), в пятизвездочных – 16% (14%).

Объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты, заняли долю в 10% (13% в 2025 году), а количество ночей в них снизилось на 38%.

Стоимость размещения сильнее всего выросла в отелях категории «четыре звезды»: средняя стоимость ночи увеличилась на 41%, до 35 тысяч рублей. В трехзвездочных отелях показатель снизился на 15%, до 12 600 рублей, в пятизвездочных – на 23%, до 154 500 рублей. В объектах размещения без категории средняя стоимость ночи выросла на 15%, до 16 800 рублей.

По числу ночей в отелях Санкт-Петербурга лидерами стали представители FMCG-компаний: их доля составила 20%, а количество ночей выросло на 28% год к году. Второе место заняли сотрудники ритейл-компании с долей 13%, несмотря на снижение числа ночей на 46%.

Представители нефтегазовой промышленности и энергетики забронировали на 10% меньше ночей, чем годом ранее, а их доля составила 12%.

/TOURBUS.RU