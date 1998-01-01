Эксперты: Продажи туров за рубеж активизировались благодаря укреплению рубля

Cнижение цен особенно чувствуется по таким направлениям, как Мальдивы, Египет, Вьетнам и Китай

Продажи туров за рубеж, особенно в Египет, Вьетнам, на Мальдивы и в Китай, растут в начале июня по сравнению с майскими показателями. Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, среди причин – укрепление рубля, которое делает зарубежный отдых дешевле, хотя и не на всех направлениях, а также начало лета, школьных каникул и сезона отпусков, - сообщает пресс-служба РСТ.

Прошедшей весной рубль вел себя довольно "уверенно" – доллар в мае опускался ниже психологической отметки в 75 рублей. По данным Центрального банка РФ на 4 июня 2026 года, официальный курс рубля к доллару составляет 73,3 рубля. Для сравнения, в начале мая он составлял более 75 рублей, а год назад в это же время – более 79 рублей.

По оценке туроператора «Спектрум», корректировка цен в сторону снижения по ряду зарубежных направлений чувствуется, особенно по таким странам, как Мальдивы, Египет, а также Вьетнам и Китай.

«Снижение курса безусловно активизирует продажи. Тем более в сочетании со скидками, которые предлагают некоторые направления, где лето – низкий сезон. Например, многие отели на Мальдивах предлагают сейчас специальные акции и выгодные условия на размещение.

В зависимости от выбранного отеля, категории номера и периода проживания размер скидок может достигать 20-50%», – рассказала руководитель направления Ирина Колышкина.

По словам генерального директора One Click Travel Анары Ураловой, снижение курса совпало с органическим ростом спроса из-за начала школьных каникул и сезона отпусков.

«Бронирования существенно выросли, глубина продаж увеличилась на 25-30% по сравнению с маем, что может быть связано именно с курсом, так как люди хотят зафиксировать стоимость. Но я бы не стала выделять курс как главный фактор. Его снижение совпало с началом отпусков, школьных каникул, которое само по себе выступает толчком к росту спроса.

Мы видим положительную динамику по многим направлениям, но прежде всего по Египту, Вьетнаму. Причем, растет спрос не только на чартерные программы, но также на туры на базе регулярной перевозки в Китай и на Мальдивы благодаря хорошим ценам на авиабилеты», – рассказала она.

В то же время член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что пока рано говорить о прямом влиянии снижения курса доллара на продажи.

Ситуация будет яснее по итогам этой недели, потому что рубль только начал укреплять свои позиции и колебания могут быть и в ту, и в другую сторону.

/TOURBUS.RU