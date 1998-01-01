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04 июня
Azur Air не будет отменять туристические рейсы из-за сокращения своего флота
Туроператор Fun&Sun обещает, что его летняя полетная программа на базе рейсов Azur Air в Турцию, Таиланд и Вьетнам будет выполнена в запланированном объеме
Авиакомпания Azur Air не планирует отменять рейсы летней полетной программы из-за запрета эксплуатации трех ее самолетов Росавиацией, сообщили " в пресс-службе авиакомпании и туроператора-заказчика рейсов, которых цитирует «Интерфакс».
"Отмен рейсов по причине временного сокращения флота не планируется. Выполнение летней программы полётов продолжается в запланированном ранее объеме. Расписание на сезон "Лето-2026" совместно с туроператорами формировалось на шесть воздушных судов с учетом их резервирования", - отметили в пресс-службе.
Как мы сообщали ранее, Росавиация 12 марта ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air, который позволяет выполнять коммерческие перевозки, до 8 июня. Решение было принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, по итогам которой выявлены нарушения требований воздушного законодательства.
Во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что с Azur Air сняты ограничения сертификата эксплуатанта.
Но по результатам проведенной ведомством проверки три самолета, которые находятся в парке авиакомпании, эксплуатироваться пока не будут, так как выявлены отклонения в параметрах их двигателей. Остальные шесть воздушных судов перевозчика допущены к полетам.
В летнем сезоне авиакомпания выполняет рейсы из многих российских городов в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум, Нячанг во Вьетнаме и на остров Пхукет в Таиланде.
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