Azur Air не будет отменять туристические рейсы из-за сокращения своего флота

Туроператор Fun&Sun обещает, что его летняя полетная программа на базе рейсов Azur Air в Турцию, Таиланд и Вьетнам будет выполнена в запланированном объеме

Авиакомпания Azur Air не планирует отменять рейсы летней полетной программы из-за запрета эксплуатации трех ее самолетов Росавиацией, сообщили " в пресс-службе авиакомпании и туроператора-заказчика рейсов, которых цитирует «Интерфакс».

"Отмен рейсов по причине временного сокращения флота не планируется. Выполнение летней программы полётов продолжается в запланированном ранее объеме. Расписание на сезон "Лето-2026" совместно с туроператорами формировалось на шесть воздушных судов с учетом их резервирования", - отметили в пресс-службе.



Там добавили, что при возвращении в строй временно выбывших самолетов возможно расширение полетной программы

В пресс-службе туроператора Fun&Sun, который выступает заказчиком рейсов Azur Air, подтвердили эту информацию.

"Наша летняя полетная программа на базе рейсов авиакомпании в Турцию, Таиланд и Вьетнам будет выполнена в запланированном объеме, так как введенные Росавиацией ограничения были учтены при подготовке расписания рейсов", - сообщила " PR-директор Ольга Ланская.

Как мы сообщали ранее, Росавиация 12 марта ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air, который позволяет выполнять коммерческие перевозки, до 8 июня. Решение было принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, по итогам которой выявлены нарушения требований воздушного законодательства.

Во вторник глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что с Azur Air сняты ограничения сертификата эксплуатанта.

Но по результатам проведенной ведомством проверки три самолета, которые находятся в парке авиакомпании, эксплуатироваться пока не будут, так как выявлены отклонения в параметрах их двигателей. Остальные шесть воздушных судов перевозчика допущены к полетам.



В пресс-службе авиакомпании заявили, что завершили выполнение плана корректирующих мероприятий, предписанных Росавиацией для снятия ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта. По итогам аудита предпринят ряд мер.



"Утвержден новый регламент проведения бороскопических исследований двигателей — интервалы осмотра критически важных узлов сокращены до 150-200 полетных циклов в зависимости от типа двигателей, для этих целей закуплено дополнительное оборудование. Члены летных экипажей будут до полутора-двух раз чаще проходить практическую подготовку на собственном полнопилотажном тренажере Boeing 757/767, интенсивность подготовки зависит от наличия у пилотов допусков на один или два типа ВС", - отметили в авиакомпании.



Кроме того, увеличена частота проведения комплексных проверок воздушных судов инспекторским составом авиакомпании.

"Проанализирована статистика отказов авиационной техники за последние пять лет, на основании этих данных пересмотрена процедура обеспечения неснижаемого запаса запчастей и компонентов в Техническом центре во Внуково и на линейных станциях технического обслуживания", - подытожили в Azur Air.



Azur Air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в этом году ее основным партнером стал туроператор Fun&Sun. В 2025 году авиакомпания вошла в десятку крупнейших перевозчиков РФ по пассажиропотоку, перевезя 2,3 млн человек, что на 1% меньше, чем годом ранее.

В летнем сезоне авиакомпания выполняет рейсы из многих российских городов в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум, Нячанг во Вьетнаме и на остров Пхукет в Таиланде.

/TOURBUS.RU

