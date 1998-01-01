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03 июня
Эксперты: «Это очень хорошая новость для турбизнеса»
«Аэрофлот» этим летом впервые за многие годы продолжит летать на Сейшелы
Как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, «Аэрофлот» продолжит регулярные рейсы на Сейшелы в этом летнем сезоне. Полёты будут выполняться, начиная с 8 июля, на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трёхклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес. Продажа билетов открыта.
Авиакомпания планирует выполнять рейсы между Москвой и Сейшелами два раза в неделю: вылет из Шереметьево по средам и субботам, обратный вылет из аэропорта Маэ — по средам и субботам”.
“Летние рейсы на Сейшелы — новинка сезонного расписания “Аэрофлот”. Ранее авиаперевозчик выполнял полёты по этому направлению осенью, зимой и весной.
Круглогодичные рейсы на Сейшелы обсуждались в рамках Первого Международного транспортно-логистического форума, в котором участвовала министр транспорта Республики Сейшельские острова Вероник Лапорт”, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что ранее авиакомпания сообщила, что на лето отменяет рейсы на Сайшелы и увеличивает число полетов на Мальдивы
По его словам, на Сейшелы можно добраться и на транзитных рейсах, но прямой, тем более на такое расстояние, это, прежде всего, удобство. Хорошо также, что рейсы будут выполняться на новом широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трехклассной компоновке – эконом, комфорт, бизнес, так как сервис на таких дальних направлениях очень важен.
«То, что авиакомпания решила продлить рейсы на Сейшелы и на летний период, говорит о высокой востребованности маршрута. В планировании рейсов «Аэрофлот» исходит, прежде всего, из экономической целесообразности. Мы это хорошо видели по рейсам и во Вьетнам, и в Таиланд», – сказал он.
По словам эксперта, перевозчик предлагает разумные цены, что обеспечит возможность отправиться на Сейшелы разным категориям туристов, так как на архипелаге есть и премиальные отели, и доступные гостевые дома.
С 1 января по 24 мая на Сейшельских островах побывала 21,1 тыс. российских туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Россияне в эти пять месяцев заняли первое место по турпотоку среди зарубежных стран. На втором месте французы, на третьем – немцы.
По итогам прошлого года эти рынки опережали российский, но в 2026 году турпоток из Франции упал на 11%, а из Германии – на 8,7%. В 2025 году Сейшелы посетили 37,6 тыс. российских туристов, почти 12% из них были возвратными.
Для сравнения, Мальдивы по итогам 2025 года посетили рекордные 279 тыс. российских туристов, это на 23,8% больше, чем годом ранее. На Маврикии в прошлом году побывало примерно 30 тыс. россиян, что на 3,7% превышает прежний исторический рекорд 2024 года, - сообщили также в РСТ.
/TOURBUS.RU
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