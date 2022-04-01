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Тарас Демура: "Это логичное продолжение нашего стратегического партнерства”

Владелец туроператора Fun&Sun Тарас Демура возглавил WB Travel

Владелец туроператора Fun&Sun Тарас Демура стал генеральным директором компании WB Travel, туристического подразделения маркетплейса Wildberries, сообщает «Интерфакс».

"RWB объявляет о назначении Тараса Демуры руководителем WB Travel — экосистемы планирования путешествий и впечатлений на Wildberries. В новой роли он будет заниматься стратегическим управлением сервисом, развитием партнерств, запуском новых направлений туристического бизнеса и внедрением инновационных решений", - говорится в сообщении компани.

В сентябре 2025 года маркетплейс и туроператор заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого агрегатор начал продажу пакетных туров туроператора FUN&SUN на сайте и в мобильном приложении.

"Это логичное продолжение нашего стратегического партнерства и возможность управлять развитием туристического направления внутри одной из крупнейших цифровых экосистем страны с ее многомиллионной аудиторией.

Вызов очень интересный. Мы хотим сделать бронирование туров, билетов, отелей, экскурсий и других туристических услуг таким же простым и удобным, как покупка товаров на маркетплейсе", - цитирует РСТ главу WB Travel Тараса Демуру.



По его словам, туризм – более сложный продукт, чем товары, поэтому компания сосредоточится на экспертизе, поддержке и возможности предоставить пользователю максимально широкий набор форматов взаимодействия.

"Сервис будет развиваться по омниканальной логике, сочетающей высокотехнологичную платформу и офлайн розницу, чтобы быть с пользователем на всех этапах принятия решения о путешествии", — добавил г-н Демура.



По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Тарас Демура является 100% собственником туроператора FUN&SUN. До марта 2022 года компания называлась TUI Россия, но сменила название из-за санкций.

Сейчас это один из крупнейших российских туроператоров. В 2025 году отправил на отдых по России и за рубеж 2,7 млн туристов.

напомним, что, как мы сообщали ранее, в октябре 2025 года газета "Известия" сообщила о том, что структура «Севергрупп» Алексея Мордашова продала туроператора Fun&Sun объединенной компании Wildberries & Russ (ООО «РВБ») за сумму около около $200 млн.. Об этом изданию сообщили три источника, близких к обеим сторонам переговоров.

Однако затем представители «Севергрупп» и Fun&Sun несколько раз отрицали факт покупки, говоря лишь о "стратегическом партнерстве"

/TOURBUS.RU