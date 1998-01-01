|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
03 июня
Росавиация планирует на этой неделе снять ограничения с авиакомпании Azur Air
При этом из девяти самолетов авиакомпании будут допущены к полетам только шесть
Росавиация до конца недели может снять ограничения с авиакомпании Azur Air,сообщил вчера журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров, которого цитирует «Интерфакс».
Руководству перевозчика был выдан ряд рекомендаций по повышению уровня безопасности полетов. После этого компания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов - документация по ним должны быть приведена "в надлежащий порядок", говорил г-н Ядров ранее.
Azur Air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun.
По итогам 2025 года авиакомпания замкнула десятку крупнейших перевозчиков РФ по пассажиропотоку.
Azur Air перевозит около 2,5 млн туристов в год, поэтому ограничения на ее полеты заметно повлияют на рынок туристических перевозок, отмечал ранее вице-президент Российского союза туриндустри Дмитрий Горин.
По словм эксперта, "Временные ограничения полетных программ авиакомпании Azur Air оказывают заметное влияние на рынок туристических перевозок. При этом авиакомпания предпринимает усилия для исправления выявленных ошибок, и в ближайшие дни ожидаются ответы по корректировкам.
Самое важное – регулярность полётов, которая после обновления программы будет соответствовать нормам".
Авиакомпания перевозит около 2,5 млн пассажиров в год, преимущественно туристов.
В условиях дефицита флота и ограниченных возможностей его обновления Azur Air остается значимым игроком, особенно на направлении Россия – Турция, где ее доля может достигать 20%", - добавил эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|