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Росавиация планирует на этой неделе снять ограничения с авиакомпании Azur Air

При этом из девяти самолетов авиакомпании будут допущены к полетам только шесть

Росавиация до конца недели может снять ограничения с авиакомпании Azur Air,сообщил вчера журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров, которого цитирует «Интерфакс».

Он добавил, что по результатам проверки три самолета компании временно не будут эксплуатироваться, так как проведенная бороскопия выявила отклонения в параметрах их двигателей.

"Остальные самолеты перевозчика - шесть машин - допущены к полетам", - подчеркнул глава Росавиации.



Как сообщалось ранее , в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора.

Руководству перевозчика был выдан ряд рекомендаций по повышению уровня безопасности полетов. После этого компания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов - документация по ним должны быть приведена "в надлежащий порядок", говорил г-н Ядров ранее.

Azur Air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun.

По итогам 2025 года авиакомпания замкнула десятку крупнейших перевозчиков РФ по пассажиропотоку.

Azur Air перевозит около 2,5 млн туристов в год, поэтому ограничения на ее полеты заметно повлияют на рынок туристических перевозок, отмечал ранее вице-президент Российского союза туриндустри Дмитрий Горин.

По словм эксперта, "Временные ограничения полетных программ авиакомпании Azur Air оказывают заметное влияние на рынок туристических перевозок. При этом авиакомпания предпринимает усилия для исправления выявленных ошибок, и в ближайшие дни ожидаются ответы по корректировкам.

Самое важное – регулярность полётов, которая после обновления программы будет соответствовать нормам".



По словам г-на Горина, Azur Air – одна из немногих российских авиакомпаний, специализирующихся на чартерных туристических перевозках..

"Поскольку Azur Air фактически является ключевым игроком на рынке чартерных перевозок, временные ограничения неизбежно сказываются на рынке: часть объемов перераспределяется на другие авиакомпании. Это могут быть как регулярные рейсы российских и иностранных перевозчиков, так и групповые рейсы, закрепленные за туроператорами.

Авиакомпания перевозит около 2,5 млн пассажиров в год, преимущественно туристов.

В условиях дефицита флота и ограниченных возможностей его обновления Azur Air остается значимым игроком, особенно на направлении Россия – Турция, где ее доля может достигать 20%", - добавил эксперт.



По его ловам, полностью компенсировать эти объемы другими российскими перевозчиками непросто: сокращение флота российских авиакомпаний составляет около 10% в год, и только за прошлый год выбыло 58 самолетов. Заменить эти рейсы, отметил Дмитрий Горин, полностью они не смогут.

/TOURBUS.RU