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03 июня
Дмитрий Арутюнов пробежал свой тридцатый международный марафон - на этот раз в ЮАР
Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» входит в число немногих россиян, которые пробежали все семь существующих марафонов-«мейджоров»
Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов пополнил коллекцию международных марафонов.
Он принял участие в забеге в Кейптауне (ЮАР), который стал для него 30-м по счету.
Дмитрий Арутюнов уже входит в число немногих россиян, которые пробежали все семь существующих марафонов-«мейджоров». World Marathon Majors — это серия крупнейших и наиболее престижных марафонских забегов в мире, которые проводятся с 2006 года в Берлине, Лондоне, Токио, Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке и Сиднее.
«На сегодняшний день мейджоров семь, все их я пробежал. Я был одним из двенадцати россиян, которые пробежали все семь мейджоров после снятия санкций прошлого лета», — рассказал Дмитрий.
По его словам, через пару недель ожидается официальное подтверждение того, что марафон в Кейптауне признают восьмым «мейджором». Если это произойдет, он будет в числе первых, кто его завершил.
При этом, как отметил г-н Арутюнов, на старте присутствовали и другие россияне, некоторые из них финишировали в числе лидеров.
«На удивление, там были россияне, даже некоторые были в тридцатке, двадцатке. Несмотря ни на что, наши атлеты, спортсмены и такие любители, как я, допускаются на международные соревнования», — добавил он.
Сам забег проходил на стадионе, где в 2010 году состоялся финал чемпионата мира по футболу. Погода, по словам бегуна, была жаркой, но все участники успешно добрались до финиша.
Путешествие на марафон Дмитрий совместил с поездкой по региону: после финиша он посетил Лесото, Эсватини, Мозамбик, а к моменту публикации находился на Мадагаскаре.
«Мейджоры проходят в разных странах мира и позволяют посещать интересные путешествия по региону либо до, либо после забега», — поделился Дмитрий Арутюнов.
РЕДАКЦИЯ МЕДИАХОЛДИНГА «ТУРБИЗНЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА И ДРУГА С ОЧЕРЕДНЫМ СПОРТИВНЫМ РЕКОРДОМ!
ЖЕЛАЕМ ДМИТРИЮ НОВЫХ ГРОМКИХ ПОБЕД — И В СПОРТЕ, И В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ!
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