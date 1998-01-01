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Дмитрий Арутюнов пробежал свой тридцатый международный марафон - на этот раз в ЮАР

Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» входит в число немногих россиян, которые пробежали все семь существующих марафонов-«мейджоров»

Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов пополнил коллекцию международных марафонов.

Он принял участие в забеге в Кейптауне (ЮАР), который стал для него 30-м по счету.

Дмитрий Арутюнов уже входит в число немногих россиян, которые пробежали все семь существующих марафонов-«мейджоров». World Marathon Majors — это серия крупнейших и наиболее престижных марафонских забегов в мире, которые проводятся с 2006 года в Берлине, Лондоне, Токио, Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке и Сиднее.

«На сегодняшний день мейджоров семь, все их я пробежал. Я был одним из двенадцати россиян, которые пробежали все семь мейджоров после снятия санкций прошлого лета», — рассказал Дмитрий.

По его словам, через пару недель ожидается официальное подтверждение того, что марафон в Кейптауне признают восьмым «мейджором». Если это произойдет, он будет в числе первых, кто его завершил.

При этом, как отметил г-н Арутюнов, на старте присутствовали и другие россияне, некоторые из них финишировали в числе лидеров.

«На удивление, там были россияне, даже некоторые были в тридцатке, двадцатке. Несмотря ни на что, наши атлеты, спортсмены и такие любители, как я, допускаются на международные соревнования», — добавил он.

Сам забег проходил на стадионе, где в 2010 году состоялся финал чемпионата мира по футболу. Погода, по словам бегуна, была жаркой, но все участники успешно добрались до финиша.

Путешествие на марафон Дмитрий совместил с поездкой по региону: после финиша он посетил Лесото, Эсватини, Мозамбик, а к моменту публикации находился на Мадагаскаре.

«Мейджоры проходят в разных странах мира и позволяют посещать интересные путешествия по региону либо до, либо после забега», — поделился Дмитрий Арутюнов.

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