Еврокомиссия: Россияне в 2025 году получили на 14% больше шенгенских виз

Российские туристы в 2025 году получили в консульствах стран Шенгена 618,8 тыс. виз, что на 14,2% больше, чем годом ранее, доля отказов составила 6,4%, следует из последних данных Еврокомиссии, которые сегодня публикует «Интерфакс».

Всего россияне в прошлом году подали 679,4 тыс. заявлений на оформление виз, получили 618,8 тыс. По сравнению с предыдущим годом число поданных заявлений выросло на 12% (было 606,8 тыс.), а полученных виз – на 14,2% (было 541,8 тыс.) Доля отказов снизилась на 1,1%: в 2024 году она составила 7,5%.



Несмотря на снижение числа отказов в визах, число выданных россиянам многократных виз сократилось более чем на 22%. Так, в 2024 году было выдано 224 тыс. многократных виз, а их доля составила 41%. В 2025 – 175,8 тыс., и это 28,4%, то есть менее трети от всех полученных визовых разрешений.

Как сообщалось, эксперты связывают рост числа выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году с тем, что консульства стран ЕС после соответствующего решения Еврокомиссии стали выдавать значительно меньше многократных виз гражданам РФ.

частности, по словам туроператоров, туристы практически перестали получать многократные визы, хотя раньше многие путешествовали по двух-пятилетним многократным шенгенским визам.



Всего консульства стран Шенгенского соглашения в прошлом году получили 11,93 млн заявлений от граждан третьих стран на оформление шенгенских виз. Из них были одобрены 10 млн.

Россия заняла четвертое место по количеству поданных заявлений после Китая (1,72 млн выданных виз, 33% многократные), Турции (1 млн, 68% многократных) и Индии (966.5 тыс виз, 57% многократных).

На пятом месте после России Марокко (480,3 тыс. виз, 55% многократных).

Доля отказов для всех стран составила 14,8%. Доля отказов в визах гражданам России – в 2,4 раза меньше.



Среди стран, которые выдали больше всего шенгенских виз, - Франция (2,65 млн), Испания (1,42 млн), Германия (1,29 млн), Италия (948,3 тыс.), Нидерланды (621,3 тыс.), Греция (603,6 тыс.), Швейцария (538,3 тыс.).

Среди стран, граждане которых чаще всего получали отказы в визах в Европу, - Коморские острова, Бурунди, Гвинея-Биссау, Сенегал, Бангладеш. В этих странах доля отказов превышала 50%.



В 2019 году граждане России получили более 4 млн шенгенских виз. Россия занимала первое место в мире по этому показателю, а доля отказов составила 1,5%.

В 2022 году Еврокомиссия приостановила действие соглашения с РФ об облегчённом визовом режиме, а затем ввел ограничения на выдачу многократных виз.

В 2025 году россиянам было выдано в 6,5 раз меньше виз, чем в 2019. Евросоюз обсуждает введение новых ужесточений визовой политики в отношении третьих стран для снижения рисков безопасности.

/TOURBUS.RU