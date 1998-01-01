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02 июня
Теперь туристам для посещения курортного острова Фукуок нужно заполнить онлайн-анкету и получить QR-код
Онлайн-анкета Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке, и ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок
Российским туристам для въезда на вьетнамский остров Фукуок необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны, сообщает газета Tạp chí Hàng khôngЮ которую сегодня цитирует «Интерфакс»
"Иммиграционные власти Вьетнама объявили о введении нового правила туристов, прибывающих на Фукуок, с 1 июня 2026 года.
Каждому путешественнику необходимо заполнить данные о поездке на иммиграционном портале prearrival.immigration.gov.vn, после чего будет сгенерирован специальный QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле", - пишет издание.
Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха – даты рейсов и место проживания.
Отметим, что в опубликованном в мае опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”.
По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов.
В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты.
Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений.
По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж.
Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления.
Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам.
/TOURBUS.RU
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