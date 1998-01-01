Теперь туристам для посещения курортного острова Фукуок нужно заполнить онлайн-анкету и получить QR-код

Онлайн-анкета Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке, и ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок

Российским туристам для въезда на вьетнамский остров Фукуок необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны, сообщает газета Tạp chí Hàng khôngЮ которую сегодня цитирует «Интерфакс»

"Иммиграционные власти Вьетнама объявили о введении нового правила туристов, прибывающих на Фукуок, с 1 июня 2026 года.

Каждому путешественнику необходимо заполнить данные о поездке на иммиграционном портале prearrival.immigration.gov.vn, после чего будет сгенерирован специальный QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле", - пишет издание.



Как отмечает газета, онлайн-анкета Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке, ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок.

Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха – даты рейсов и место проживания.



Во Вьетнаме уверены, что цифровая анкета позволит ускорить прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей.

"В то же время, заблаговременное предоставление пассажирами своей информации перед поездкой не только экономит время на регистрации, но и способствует формированию имиджа профессионального, современного и гостеприимного Вьетнама в преддверии саммита АТЭС 2027 года", - пишет Tạp chí Hàng không.



Позднее аналогичные требования планируют распространить на аэропорт Камрань, куда прибывает основной поток отдыхающих, выбравших Нячанг или Муйне.

В настоящее время российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней, включая дни прилета и вылета.

Отметим, что в опубликованном в мае опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”.

По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов.

В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты.

Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений.

По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж.

Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления.

Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам.

/TOURBUS.RU