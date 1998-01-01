Эксперты: Летнему Крыму грозит острый дефицит поездов

Также местные туроператоры обеспокоены ростом цен на полуострове

По официальным данным, в 2026 году в Крым будет ходить 20 пар поездов – 11 постоянных и 9 сезонных – из пунктов в 48 регионах России. Тем не менее направление испытывает жесткий дефицит билетов, а увеличить объем железнодорожной перевозки невозможно в силу объективных причин. Это означает, что полуостров недосчитается многих туристов, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По словам генерального директора крымской компании «Ласпи» Елены Баженовой, курортная инфраструктура Крыма готовится к высокому летнему сезону, обновляются отели и здравницы. Решаются и транспортные вопросы, но проблем остается немало.

«В этом году будет легче добраться до нас на машине, увеличено число досмотровых пунктов, что кардинально сократит задержки в пути. Тем не менее, ситуацию осложняет отсутствие аэропорта и нехватка поездов, на которые к тому же тяжело достать билеты.

В силу особенностей инфраструктуры нарастить объем железнодорожной перевозки очень трудно. Соответственно какая-то часть туристов не сможет добраться до полуострова. Машина решает вопрос дороги, но не все выбирают такой вариант. Большинство предпочитает все-таки поезд как более комфортный, особенно если едут с детьми.

По статистике агрегатора TravelLine, на Крым сейчас приходится самая большая доля отмен бронирований – 38%, что может быть связано как раз с невозможностью купить билеты», – рассказала она.

По словам эксперта, пока трудно прогнозировать сезон-2026. «В январе-начале марта был рост бронирований на 50-60% по сравнению с 2025 годом, в марте темп стал снижаться, а апрель прошел уже на уровне прошлого года. Это в денежном выражении, так как выросла стоимость, а по объему заявок – ниже прошлого года.

Мы ждали всплеска продаж после майских праздников, но и этот месяц шел слабо, хотя именно второй квартал года традиционно считается у нас самым продающим».

Эксперт связывает ситуацию с общим падением платежеспособности туристов. «До апреля Крым чувствовал себя явно лучше всего рынка, сейчас встал в общий тренд. Одновременно сокращается

продолжительность поездок. Средняя – 12 дней, больших бронирований практически нет, все чаще встречаются заявки на 5-6 и даже на 2-3 дня, люди экономят. Стали меньше отдыхать местные, потому что за последнюю пару лет в Крыму резко выросли цены.

В этом году среднее подорожание составляет не менее 10%, и это чувствительно для туристов в нынешней ситуации, особенно в сочетании с ограниченной транспортной доступностью.

Для сравнения, курорты Краснодарского края, наученные опытом прошлого года, занимают очень выдержанную позицию – или снижают цены, или повышают минимально», – пояснила г-жа Баженова.

По ее словам, турбизнес рассчитывает на рост спроса с началом лета, школьных каникул и отпусков, тем не менее вопрос снижения цен вполне актуален.

«Мы общаемся с отелями-партнерами, видим их загрузку, ко многим приходит понимание ситуации, они предлагают различные акции, скидки. Однако у большинства отелей и здравниц пока излишне оптимистичное настроение», – говорит она.

По данным Travelline за последние две недели, число бронирований Крыма в целом на 4% ниже, чем год назад в то же время, а цены выросли на 9%. Краснодарский край упал на те же 4%, однако и цены снижены на 2%.

В Крыму Ялта сейчас бронируется на 6% меньше, чем год назад, цены показывают рост на 19%.

На 12% снизился спрос на Евпаторию, более чем на треть – на Судак, Николаевку, Оленевку. Растут Алушта (+9%) и Феодосия (+32%).

/TOURBUS.RU

Фото: Роман Наумов/ РГ