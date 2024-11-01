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02 июня
«Аэрофлот» возобновил рейсы в Дубай
По мнению туроператоров, восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии высокого спроса на поездки в ОАЭ
"Аэрофлот" 1 июня возобновил выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, первый самолет вылетел в понедельник в Дубай с полной загрузкой, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс SU520 выполняет Boeing-737-800, он вылетел из Москвы в 7 утра и должен приземлиться в Дубае в 14.30. Время в пути составит 6 часов.
«Предпосылки есть. Мы внимательно следим за переговорным процессом. Соответственно, чтобы снять ограничения на продажу туров, должна быть снята угроза безопасности для пребывания российских граждан. Я уверен, что в ближайшее время решение будет принято», - цитирует информагентство ТАСС директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиту Кондратьева.
Туроператоры, опрос которых ранее опубликовал АТОР, отмечают, что восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии спроса на поездки в ОАЭ у россиян.
«С одной стороны, это бизнес-путешественники, с другой, большое количество туристов, которые в данный момент отдыхают в отелях ОАЭ по самым низким ценам. Ехать в ОАЭ сейчас получается очень выгодно, потому что с середины марта все отели там дают самые низкие цены на проживание, которые когда-либо были», – объяснили в пресс-службе «Интуриста».
Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне.
«Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато», – говорит эксперт.
В одной из опрошенных АТОР компаний рассказывают, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а организованный туризм оказался в проигрышном положении.
«Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес.
Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – отмечает эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: www.jigsawexplorer.com
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