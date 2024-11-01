Новости «Аэрофлот» возобновил рейсы в Дубай По мнению туроператоров, восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии высокого спроса на поездки в ОАЭ

"Аэрофлот" 1 июня возобновил выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, первый самолет вылетел в понедельник в Дубай с полной загрузкой, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейс SU520 выполняет Boeing-737-800, он вылетел из Москвы в 7 утра и должен приземлиться в Дубае в 14.30. Время в пути составит 6 часов.



Авиакомпания планирует в июне выполнять рейсы в Дубай раз в день, с 1 июля – дважды в день. Стоимость билетов в июне начинается от 41 тыс. рублей без багажа.

На направлении будут задействованы узкофюзеляжные самолёты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке, рассчитанные на 158-162 пассажира.



Напомни, что МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ и еще пять стран Персидского залива – Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров, но индивидуальные туристы могут покупать билеты и бронировать отели в этих странах.

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При этом в мае Министерство экономического развития России объявило, что запрет на продажу туров в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, также скоро могут снять. «Предпосылки есть. Мы внимательно следим за переговорным процессом. Соответственно, чтобы снять ограничения на продажу туров, должна быть снята угроза безопасности для пребывания российских граждан. Я уверен, что в ближайшее время решение будет принято», - цитирует информагентство ТАСС директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиту Кондратьева. Туроператоры, опрос которых ранее опубликовал АТОР, отмечают, что восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии спроса на поездки в ОАЭ у россиян. «С одной стороны, это бизнес-путешественники, с другой, большое количество туристов, которые в данный момент отдыхают в отелях ОАЭ по самым низким ценам. Ехать в ОАЭ сейчас получается очень выгодно, потому что с середины марта все отели там дают самые низкие цены на проживание, которые когда-либо были», – объяснили в пресс-службе «Интуриста». Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне. «Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато», – говорит эксперт. В одной из опрошенных АТОР компаний рассказывают, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а организованный туризм оказался в проигрышном положении. «Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес. Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – отмечает эксперт.

В прошлом году в ОАЭ побывало 2,35 млн российских граждан, в том числе 1,72 млн с целью туризма, это на 17% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU Фото: www.jigsawexplorer.com

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