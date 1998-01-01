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02 июня
Представители турбизнеса Юга России и Кавказа расширили знания о турпотенциале Северной столицы
Около ста туроператоров и турагентств пяти регионов Кавказа и Юга России посетили деловые мероприятия в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
В конце прошлой недели в Краснодаре завершилось значимое событие для туристической и деловой сферы — роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». В ходе роуд-шоу делегация турбизнеса Северной столицы также посетили Грозный и Ставрополь.
Мероприятия были организованы Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга.
В общей сложности роуд-шоу посетили представители около 100 туроператоров и турагентств пяти регионов Кавказа и Юга России - Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев.
«Добро пожаловать в Санкт-Петербург» — это серия выездных презентаций и деловых встреч, проходящих в разных городах России и других стран. В городах Юга России и Кавказа состоялись презентация туристического потенциала Санкт-Петербурга, воркшоп в формате обмена новостями и деловыми контактами, индивидуальные встречи между представителями туриндустрии двух регионов, раздача информационных материалов и сувениров.
Главной целью серии рабочих встреч является рост туристического потока между Санкт-Петербургом, Кубанью, Сьавропольем и Чечней.
В Кранодаре с приветственным словок к участникам мероприятия обратилась Елизавета Михайловна Дмитриева, начальник отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«Санкт-Петербург – одно из любимых направлений у туристов из Краснодара и Кубани. В прошлом году город на Неве посетили около 390 тысяч гостей из Краснодарского края, это говорит о том, что в регионе интерес к Санкт-Петербургу стабильно растет. Это в очередной раз подтвердила и рабочая встреча между представителями турбизнеса двух регионов, прошедшая в городе,» – отметила начальник отдела приоритетных направлений Городского туристско-информационным бюро Юлия Лашова.
Руководители Городского туристско-информационного бюро совместно с ведущими туроператорами поделились новостями и презентовали новые программы. Туроператоры Санкт-Петербурга рассказали о новых турах, интересных маршрутах, достопримечательностях, ярких событиях, фестивалях и запоминающихся экскурсиях.
Особое внимание было уделено образовательным турам, поездкам патриотической направленности, а также интересным программам для детей и подростков во время каникул. Презентации туристического потенциала города на Неве уже неоднократно проходили в Краснодаре, и этот год не стал исключением.
«Рабочая встреча прошла очень интересно, нам очень понравились презентации представителей туроператоров и отеля. Даже несмотря на то, что я работаю в туризме уже больше 20 лет, сегодня удалось узнать много нового про Санкт-Петербург.
Мы сотрудничаем со многими компаниями из Питера, было очень приятно увидеть всех в Краснодаре. Мы давно занимаемся медицинским туризмом, предлагаем школьные программы, и сегодняшний воркшоп нам очень помог в нашей работе. Очень хотелось бы, что бы Питер приезжал к нам почаще,» – отметила руководитель туристического отдела «КубаньКурортРесурс» Ольга Великолужская.
«Это было максимально полезное мероприятие. То, что я сегодня услышала, особенно то, что касается медицинского, научного и промышленно туризма – это было очень познавательно и интересно. Когда есть возможность совмещать деловую программу с интересными экскурсиями, развлечениями – это очень здорово. Мы стараемся похожим образом развивать и наш регион. Краснодар и Питер в чем-то похожи, и мы стремимся показать гостям Кубани то лучшее, что у нас есть. Мы очень впечатлены воркшопом, и ценим возможность лично познакомиться и обменяться контактами. Когда есть возможность прямой связи, это всегда дает колоссальный результат, » – подчеркнула генеральный директор туроператора «Бела Лара» Лариса Синенко.
После окончания воркшопа участники из Санкт-Петебурга смогли посетить знаковые места Краснодара. Аттестованный гид провел запоминающуюся экскурсию по горооду, рассказал интересные факты о казачьем Краснодаре, памятнике Екатерине II и истории города.
Рабочая встреча в Краснодаре вновь подтвердила, что возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из двух регионов неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса.
Встречи в формате B2B позволили обсудить совместные проекты, обменяться опытом и наметить планы на будущее.
Всю необходимую информацию для туристов, посещающих Петербург, можно найти на официальном туристском портале visit-petersburg.ru — это удобный путеводитель и достоверный источник информации.
/TOURBUS.RU
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