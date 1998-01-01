Компания Coati Global Sales Agency получила престижную премию Fashion Travel Awards 2026

Компания Coati Global Sales Agency стала победителем премии Fashion Travel Awards 2026 by FashionTV в номинации «Best Representative Company in Russia and CIS» («Лучшая представительская компания в России и СНГ»).

Церемония награждения прошла в Москве на борту суперъяхты Radisson Royal Flotilla и собрала более 150 профессионалов туристической отрасли и приглашенных гостей.

Coati Global Sales Agency основана в 2014 году. В 2020 году компания перешла к модели глобального представительского агентства.

Сегодня она представляет на рынках России и стран СНГ 12 отелей на Мальдивах, сеть отелей в Греции, объекты в Дубае, DMC-компании на Маврикии и в Турции, ретрит-центр в Индии, а также сафари-кемпы в Кении. Кроме того, Coati выполняет функции официального Офиса по туризму Омана в России.

Генеральный менеджер Coati Global Sales Agency Регина Рудакова прокомментировала получение награды: «Церемония на яхте Radisson Royal Flotilla собрала более 150 профессионалов индустрии.

Быть отмеченными в таком кругу — большая честь. Впереди — новые горизонты и укрепление долгосрочных отношений с партнерами».

По данным компании, после перехода к формату глобального представительского агентства продажи на рынках России и стран СНГ выросли на 70%.

Coati специализируется на взаимодействии международных отелей, DMC-компаний и туристических брендов с профессионалами индустрии на русскоязычных рынках, работая в сфере продаж, маркетинга и PR.

В компании отмечают, что дальнейшие планы связаны с расширением присутствия на рынках России и стран СНГ, а также с развитием долгосрочных партнерств с международными туристическими брендами.

/TOURBUS.RU