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01 июня
Компания Coati Global Sales Agency получила престижную премию Fashion Travel Awards 2026
Компания стала победителем премии Fashion Travel Awards 2026 by FashionTV в номинации Best Representative Company in Russia and CIS
Компания Coati Global Sales Agency стала победителем премии Fashion Travel Awards 2026 by FashionTV в номинации «Best Representative Company in Russia and CIS» («Лучшая представительская компания в России и СНГ»).
Церемония награждения прошла в Москве на борту суперъяхты Radisson Royal Flotilla и собрала более 150 профессионалов туристической отрасли и приглашенных гостей.
Coati Global Sales Agency основана в 2014 году. В 2020 году компания перешла к модели глобального представительского агентства.
Сегодня она представляет на рынках России и стран СНГ 12 отелей на Мальдивах, сеть отелей в Греции, объекты в Дубае, DMC-компании на Маврикии и в Турции, ретрит-центр в Индии, а также сафари-кемпы в Кении. Кроме того, Coati выполняет функции официального Офиса по туризму Омана в России.
Генеральный менеджер Coati Global Sales Agency Регина Рудакова прокомментировала получение награды: «Церемония на яхте Radisson Royal Flotilla собрала более 150 профессионалов индустрии.
Быть отмеченными в таком кругу — большая честь. Впереди — новые горизонты и укрепление долгосрочных отношений с партнерами».
По данным компании, после перехода к формату глобального представительского агентства продажи на рынках России и стран СНГ выросли на 70%.
Coati специализируется на взаимодействии международных отелей, DMC-компаний и туристических брендов с профессионалами индустрии на русскоязычных рынках, работая в сфере продаж, маркетинга и PR.
В компании отмечают, что дальнейшие планы связаны с расширением присутствия на рынках России и стран СНГ, а также с развитием долгосрочных партнерств с международными туристическими брендами.
/TOURBUS.RU
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