|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
01 июня
Дмитрий Вахруков: Разработан единый бренд «Золотого кольца»
Новый будет представлен на форуме "Путешествуй", который пройдет в на ВДНХ с 10 по 14 июня
Для популяризации туристического маршрута "Золотое кольцо был разработан единый бренд, сообщил сегодня замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Для продвижения и повышения узнаваемости маршрута, в том числе, кстати, среди иностранной аудитории, мы разработали единый бренд "Золотого кольца". Он уже зарегистрирован в Роспатенте. Планируем интегрировать его в туристическую продукцию, точки показа, инфраструктуру на территориях населенных пунктов", - рассказал он на "круглом столе" в Совете Федерации .
Как отметил г-н Вахруков, такой бренд станет знаком качества предоставляемых услуг для туристов.
Дополнительно интегрируем наш вот этот единый бренд в изделия народных художественных промыслов, региональную сувенирную продукцию", - пояснил он.
Напомним, что в апреле Владимир Путин поручил правительству рекомендовать властям Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей унифицировать подходы к градостроительной деятельности и формированию дизайн-кодов малых городов, в том числе входящих в туристский маршрут "Золотое кольцо России".
"В целях сохранения культурно-исторического облика населенных пунктов, расположенных на территориях Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей, рекомендовать исполнительным органам названных субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить формирование единых подходов к градостроительной деятельности, формированию дизайн-кодов малых населенных пунктов, в том числе входящих в туристский маршрут "Золотое кольцо России", и других исторических поселений с учетом опыта развития г. Суздаля, сохранения культурно-исторического наследия и иных особенностей указанных территорий", - говорилось. в поручениях президента.
По данным Росстата, туристический маршрут "Золотое кольцо" ежегодно привлекает более 27 млн путешественников.
В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. К юбилею классический маршрут из девяти городов дополнили еще 49 населенных пунктов.
Вместе с тем, опрошенные "Турбзнесом" в прошлом эксперты отмечали, что "празднования и мероприятия, посвященные тысячелетию главного города Золотого кольца России прошли в 2024 малозаметно, а к юбилею многое не успели сделать: не завершили строительство новой, нормальной автомобильной дороги из Владимира в Суздаль, полностью не отремонтировали городские тротуары и фасады многих домов, стыдливо завесив многие неотреставрировпнные исторические здания огромными баннерами.
И даже не наладили нормальную работу мобильного приложения по оплате автопарковок в городе. В результате многие автотуристы, приезжающие из других городов, после посещения Суздаля получили большие штрафы.При этом, цены на туристические услуги в Суздале год от года стремительно растут. Особенно в отелях и ресторанах города.
Так что проблем, которые предстоит решить властям Суздаля, ещё немало".
/TOURBUS.RU
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|