Новости Дмитрий Вахруков: Разработан единый бренд «Золотого кольца» Новый будет представлен на форуме "Путешествуй", который пройдет в на ВДНХ с 10 по 14 июня

Для популяризации туристического маршрута "Золотое кольцо был разработан единый бренд, сообщил сегодня замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого сегодня цитирует «Интерфакс». "Для продвижения и повышения узнаваемости маршрута, в том числе, кстати, среди иностранной аудитории, мы разработали единый бренд "Золотого кольца". Он уже зарегистрирован в Роспатенте. Планируем интегрировать его в туристическую продукцию, точки показа, инфраструктуру на территориях населенных пунктов", - рассказал он на "круглом столе" в Совете Федерации . Как отметил г-н Вахруков, такой бренд станет знаком качества предоставляемых услуг для туристов.

"Если тот или иной объект у нас работает под брендом "Золотое кольцо", то, значит, он надежный, там комфортные условия, там человек, извините, не отравится. Ну и, соответственно, все услуги, которые там предоставляются, действительно верифицированы регионами. Дополнительно интегрируем наш вот этот единый бренд в изделия народных художественных промыслов, региональную сувенирную продукцию", - пояснил он.



По словам г-на Вахрукова, регионы активно внедряют этот бренд в инфраструктурные проекты и событийные мероприятия, в том числе он будет представлен в этом году на форуме "Путешествуй", который пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. Напомним, что в апреле Владимир Путин поручил правительству рекомендовать властям Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей унифицировать подходы к градостроительной деятельности и формированию дизайн-кодов малых городов, в том числе входящих в туристский маршрут "Золотое кольцо России". "В целях сохранения культурно-исторического облика населенных пунктов, расположенных на территориях Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей, рекомендовать исполнительным органам названных субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обеспечить формирование единых подходов к градостроительной деятельности, формированию дизайн-кодов малых населенных пунктов, в том числе входящих в туристский маршрут "Золотое кольцо России", и других исторических поселений с учетом опыта развития г. Суздаля, сохранения культурно-исторического наследия и иных особенностей указанных территорий", - говорилось. в поручениях президента. По данным Росстата, туристический маршрут "Золотое кольцо" ежегодно привлекает более 27 млн путешественников. В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. К юбилею классический маршрут из девяти городов дополнили еще 49 населенных пунктов. Вместе с тем, опрошенные "Турбзнесом" в прошлом эксперты отмечали, что "празднования и мероприятия, посвященные тысячелетию главного города Золотого кольца России прошли в 2024 малозаметно, а к юбилею многое не успели сделать: не завершили строительство новой, нормальной автомобильной дороги из Владимира в Суздаль, полностью не отремонтировали городские тротуары и фасады многих домов, стыдливо завесив многие неотреставрировпнные исторические здания огромными баннерами. И даже не наладили нормальную работу мобильного приложения по оплате автопарковок в городе. В результате многие автотуристы, приезжающие из других городов, после посещения Суздаля получили большие штрафы.При этом, цены на туристические услуги в Суздале год от года стремительно растут. Особенно в отелях и ресторанах города. Так что проблем, которые предстоит решить властям Суздаля, ещё немало". /TOURBUS.RU /TOURBUS.RU

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