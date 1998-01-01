Новости

Туристов позвали в Южную Корею за красотой и молодостью

В столице России представили программы путешествий в Корею, включающих знакомство с феноменом К-beauty

Национальная организация туризма Кореи (Imagine Your Korea) совместно с известными косметическими брендами представили в московском ТЦ «Авиапарк» в минувшие выходные специальное pop-up пространство, посвященное современным трендам в уходе за кожей, феномену k-beauty и путешествию в мир красоты Южной Кореи, - сообщает наш специальный корреспондент.

В ходе двухдневной программе прошли, в том, числе презентация «Южная Корея — путешествие твоей мечты!», игра «Построй свой маршрут красоты в Южной Корее и получи приз!», розыгрыши альбомов корейских поп-исполнителей и звёздные мастер-классы. Проект стал частью инициативы Национальной организации туризма Кореи по продвижению современной корейской культуры и туристического потенциала страны среди российской аудитори.

Вход в pop-up пространство был совершенно свободный, так что все желающие смогли познакомиться с корейскими beauty-ритуалами, сделать «корейский» макияж у визажистов, и даже, с туроператором Corona Travel, «словить удачу» в финальном розыгрыше.

Спрос на корейское направление у туристов в последнее время неизменно растет. В марте 2026 года Южная Корея приняла рекордное количество иностранных туристов— 2,06 миллиона человек.

Согласно официальным данным, количество иностранных гостей достигло исторического максимума благодаря популярности корейской культуры и активному государственному маркетингу. Количество иностранных туристов, прибывших через региональные аэропорты, увеличилось на 49,7%, а доля путешественников, посещающих районы за пределами Сеула и его окрестностей, выросла до 34,5% с 31,3% годом ранее.

Одним из драйверов туризма в Южную Корею – стали путешествия по местам сьемок корейского кино. Например, маршрут по сериалу «Игра в кальмара» отъединил такие локации сьемок, как: Тэджон, Сеул, Инчхон и остров Сонгапдо. Многие городские сцены снимались в реальных местах Сеула: в магазинах, на рынках, в метро и на автовокзале. Например, на станции метро «Гражданский лес Янчжэ», собственно, где и начинается история «Игры в кальмара», туристы могут найти ту самую скамейку, на которой сидели главные герои. Привлекает Южная Корея и множеством живописных локаций.

В Сеуле это, несомненно, Дворец Генбокгун, с водным павильоном Хянвончжон. Окунуться в романтичную и загадочную атмосферу можно и в одном из пяти королевских дворцов Сеула с традиционными корейскими постройками и зданиями в западном стиле - Дворце Токсугун. С вершины небоскреба Сеульской башни открывается головокружительная круговая панорама на 360 градусов, а культурный центр Тондэмун Дизайн Плаза давно превратился в излюбленное место ценителей неожиданных и необычных снимков.

В Пусане фотолюбители стремится на пляж Хэундэ. Длинная полоса песчаного пляжа, шумное море, сочетание гор и небоскрёбов на фоне — эти элементы делают фотографии максимально романистическими. Колоритная «Культурная деревня Камчхон» с арт-объектами, яркими граффити и смотровыми площадками, - давно облюбована туристами со всего мира, а вот район Marine City лучше всего приезжать вечером, после захода солнца, когда многочисленные небоскребы буквально утопают в рекламных футуристических огнях…

/TOURBUS.RU