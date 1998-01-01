Новости Khaosod: В Таиланде запущено приложение для ускоренного погранконтроля туристов Ожидается, что время прохождения иммиграционного контроля теперь сократится до 40 секунд

Власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System, которое позволит иностранным туристам заранее заполнить данные для оформления карты прибытия, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сообщает газета Khaosod.



"Иммиграционная служба Таиланда в тестовом режиме запустила приложение Thailand Immigration Management System или THIM, в котором иностранные туристы могут заранее оформить данные для карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Предполагается, что нововведение позволит сократить время прохождения иммиграционного контроля до 40 секунд на человека", - пишет издание.

Как отмечает газета, среди преимуществ нового приложения – процесс заполнения анкеты в первый раз занимает несколько минут, затем оно сохраняет введенные данные для последующих путешествий. При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iOS.



"Бумажные карты прибытия для туристов расходовали бюджет и время. Введенная в прошлом году веб-версия анкеты привлекла более 10 млн путешественников, но мы все еще получали жалобы на необходимость повторного заполнения всех данных при следующих поездках в Таиланд", - рассказал замкомиссара иммиграционного бюро Прачая Прасансук.



По мнению властей, запуск приложения также решит вопрос с мошенническими схемами и фишинговыми сайтами, где с туристов взимают сборы за заполнение анкеты.

Сейчас приложение THIM поддерживает четыре языка: английский, русский, японский и китайский. К 1 октября иммиграционное бюро планирует увеличить их количество до 15, а также расширить возможности сервиса. Как уточняет сегодня АТОР, полноценный запуск новой системы запланирован на 1 октября 2026 года. До этого туристы могут использовать оба варианта – прежний сайт TDAC и новое приложение. Пока идет переходный период, надежнее использовать старый сайт TDAC как основной способ оформления. Приложение THIM уже можно протестировать, но полностью полагаться только на него пока не стоит. Оптимальный вариант для туриста сейчас: Заполнить карту прибытия на официальном сайте TDAC. Сохранить QR-код или подтверждение. Дополнительно протестировать приложение THIM. Перед вылетом проверить, что подтверждение есть в телефоне, а лучше – еще и в распечатанном виде. Такой запасной вариант нужен потому, что сайт TDAC и приложение THIM сейчас работают на разных цифровых платформах. Если данные из нового приложения временно не отобразятся у иммиграционного офицера, у туриста останется QR-код из прежней системы. "Поэтому до полноценного запуска лучше подстраховаться: заполнить карту прибытия через старый сайт TDAC и сохранить QR-код. Приложение THIM можно протестировать дополнительно, но пока не стоит делать его единственным вариантом подтверждения. Если данные из новой системы временно не отобразятся у иммиграционного офицера, он может попросить QR-код из прежней системы TDAC. Наличие такого подтверждения поможет избежать лишней задержки на паспортном контроле", - отмечают эксперты АТОР. Как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней При этом ксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21. Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца. /TOURBUS.RU

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