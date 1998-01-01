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01 июня
Khaosod: В Таиланде запущено приложение для ускоренного погранконтроля туристов
Ожидается, что время прохождения иммиграционного контроля теперь сократится до 40 секунд
Власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System, которое позволит иностранным туристам заранее заполнить данные для оформления карты прибытия, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сообщает газета Khaosod.
При повторном визите в Таиланд достаточно внести лишь обновленную информацию, например, данные о рейсе. THIM доступно на Android и iOS.
Как уточняет сегодня АТОР, полноценный запуск новой системы запланирован на 1 октября 2026 года. До этого туристы могут использовать оба варианта – прежний сайт TDAC и новое приложение.
Пока идет переходный период, надежнее использовать старый сайт TDAC как основной способ оформления. Приложение THIM уже можно протестировать, но полностью полагаться только на него пока не стоит.
Оптимальный вариант для туриста сейчас:
Такой запасной вариант нужен потому, что сайт TDAC и приложение THIM сейчас работают на разных цифровых платформах. Если данные из нового приложения временно не отобразятся у иммиграционного офицера, у туриста останется QR-код из прежней системы.
"Поэтому до полноценного запуска лучше подстраховаться: заполнить карту прибытия через старый сайт TDAC и сохранить QR-код. Приложение THIM можно протестировать дополнительно, но пока не стоит делать его единственным вариантом подтверждения.
Если данные из новой системы временно не отобразятся у иммиграционного офицера, он может попросить QR-код из прежней системы TDAC. Наличие такого подтверждения поможет избежать лишней задержки на паспортном контроле", - отмечают эксперты АТОР.
Как мы сообщали ранее, в мае Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней
При этом ксперты Российского союза туриндустрии заявили, что это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21.
Но решение может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца.
/TOURBUS.RU
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