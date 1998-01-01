Новости Минтранс: Рейсы Air Anka до 16 июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon Туроператоры указывают, что полной замены отмененным рейсам Air Anka из России в Анаталью пока что нет

Рейсы отменившей полеты в РФ авиакомпании Air Anka до 15-16 июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon, сообщает пресс-служба Минтранса.

Решение принято по итогам встречи замминистра транспорта Владимира Потешкина с уполномоченным послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем.



"Программа полетов до 15-16 июня будет обеспечена за счет замены Air Anka на национального перевозчика Turkish Airlines и авиакомпанию Corendon. До 16 июня авиационным властям необходимо провести ряд консультаций, по результатам которых будет согласован перечень маршрутов для осуществления перевозок между странами", - говорится в сообщении.



Также было принято решение обязать туроператоров организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких авиаперевозчиков, одобренных к выполнению полетов в Россию.



Как отметили в министерстве, авиакомпании Air Anka и TailWind нарушили законодательство РФ и, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, продали свои провозные емкости туроператорам до конца октября.

При этом продажа туров производилась на неподтвержденную перевозку, что стало прямым нарушением договоренностей, достигнутых между авиационными ведомствами в рамках утверждения летнего расписания, - утверждает ведомство.



В то же время, как сообщает сегодня АТОР, российские туроператоры оперативно организовали вывоз из Турции туристов, прилетевших на отдых рейсами Air Anka. Часть клиентов, которые только должны были отправиться в отпуск, уже пересадили на другие рейсы. Однако полностью заменить выпавшую перевозку на летний сезон пока не удалось. В пятницу, 29 мая, стало известно, что туроператор Anex почти завершил вывоз клиентов, которые должны были вылететь из Турции на бортах Air Anka с 26 мая, когда перевозчик лишился возможности выполнять рейсы в Россию. «Интурист» планирует вывезти всех туристов, прилетевших в Анталью на Air Anka, до 5 июня включительно. Представители компании говорят, что вывоз проходит «в рабочем режиме по факту поступления информации о появлении мест на тот или иной рейс» и просят туристов и агентов быть на связи друг с другом и туроператором. Таким образом, компании выполняют обязательства как перед теми, кто «застрял» на курорте, так и перед теми, кто еще продолжает свой отдых. Смогли улететь в Турцию и некоторые из тех клиентов компаний, которые только собирались в отпуск и приобрели пакетный тур с перевозкой на Air Anka. Но ситуация складывается по-разному: туристов из некоторых регионов удалось пересадить на альтернативные рейсы, другим вернут деньги за тур в полном объеме. Как сообщили в Anex, туристов из Казани, которые должны вылетать в Анталью в период с 31 мая по 14 июня, без доплат пересадят на рейсы Turkish Airlines. В «Интуристе» говорят, что из некоторых городов туристов удалось пересадить на альтернативные авиакомпании, но в других случаях возможна только аннуляция туров с 100% возвратом денежных средств. Эксперты рынка, опрошенные АТОР, утверждают, что найти замену всем «выпавшим из оборота» рейсам действительно будет проблематично. По подсчетам Аналитической службы АТОР, с уходом турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind дефицит провозных мощностей в Анталью на лето достиг 10%. В Росавиации ранее сообщали, что его готовы восполнить российские перевозчики. /TOURBUS.RU

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