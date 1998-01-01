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01 июня
Минтранс: Рейсы Air Anka до 16 июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon
Туроператоры указывают, что полной замены отмененным рейсам Air Anka из России в Анаталью пока что нет
Рейсы отменившей полеты в РФ авиакомпании Air Anka до 15-16 июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon, сообщает пресс-служба Минтранса.
В пятницу, 29 мая, стало известно, что туроператор Anex почти завершил вывоз клиентов, которые должны были вылететь из Турции на бортах Air Anka с 26 мая, когда перевозчик лишился возможности выполнять рейсы в Россию.
«Интурист» планирует вывезти всех туристов, прилетевших в Анталью на Air Anka, до 5 июня включительно. Представители компании говорят, что вывоз проходит «в рабочем режиме по факту поступления информации о появлении мест на тот или иной рейс» и просят туристов и агентов быть на связи друг с другом и туроператором.
Таким образом, компании выполняют обязательства как перед теми, кто «застрял» на курорте, так и перед теми, кто еще продолжает свой отдых.
Смогли улететь в Турцию и некоторые из тех клиентов компаний, которые только собирались в отпуск и приобрели пакетный тур с перевозкой на Air Anka.
Но ситуация складывается по-разному: туристов из некоторых регионов удалось пересадить на альтернативные рейсы, другим вернут деньги за тур в полном объеме.
Как сообщили в Anex, туристов из Казани, которые должны вылетать в Анталью в период с 31 мая по 14 июня, без доплат пересадят на рейсы Turkish Airlines.
В «Интуристе» говорят, что из некоторых городов туристов удалось пересадить на альтернативные авиакомпании, но в других случаях возможна только аннуляция туров с 100% возвратом денежных средств.
Эксперты рынка, опрошенные АТОР, утверждают, что найти замену всем «выпавшим из оборота» рейсам действительно будет проблематично. По подсчетам Аналитической службы АТОР, с уходом турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind дефицит провозных мощностей в Анталью на лето достиг 10%.
В Росавиации ранее сообщали, что его готовы восполнить российские перевозчики.
/TOURBUS.RU
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