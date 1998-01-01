Сегодня в Анапе стартовал купальный сезон

Первого июня в Анапе стартует купальный сезон, для туристов будут открыты 4,5 км песчаных пляжей, остальные пока не выведены из зоны ЧС, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова.

"Для купания в море с 1 июня будут доступны все выведенные из опасной зоны пляжи. Это 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязево и 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также все галечные пляжи", - написала она в соцсетях, которые цитирует «Интерфакс».



Как отметила Маслова, купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны.



По данным администрации Краснодарского края, сейчас ситуация с пляжами улучшается: новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не зафиксировано. Проводится работа по отсыпке песка на пляжные территории Анапы, слой составляет не менее 50 см. Всего уже отсыпано порядка 8 км пляжей.





Змминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков проинспектировал ход работ по отсыпке пляжей Анапы во время визита на курорт, сообщает в свою очередь пресс-служба министерства.

"Было важно своими глазами увидеть результаты проведенной масштабной работы на пляжах Анапы. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения.

Это говорит о том, что сезон состоится", – сказал г-н Вахруков.



В настоящее время, по данным администрации Краснодарского края, ситуация с пляжами улучшается: новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не зафиксировано. Проводится работа по отсыпке песка на пляжные территории Анапы, слой составляет не менее 50 см. Всего уже отсыпано порядка 8 км пляжей.



В свою очередь министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев также отметил, что Анапа с уверенностью вступает в новый летний курортный сезон.

"Благодаря масштабным работам по отсыпке пляжей и планомерному выводу прибрежных территорий из опасной зоны, в этом году в Анапе будет гарантированно открыт купальный сезон. Эти меры уже приносят плоды: мы фиксируем уверенный рост интереса туристов и наблюдаем 10% прирост бронирований на летний период по сравнению с прошлым годом", – добавил он.



По словам г-на Воробьева, к приему гостей готова и гостиничная инфраструктура.

"Ключевым преимуществом курорта является развитие системы "все включено": 70 отелей Анапы уже работают по этому стандарту, что составляет 80% от всего объема подобных предложений в регионе", - заключил министр.



В Ассоциации туроператоров России ожидают турпоток в Анапу на уровне 3,8-4 млн туристов в 2026 году. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только 3 млн. Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.

/TOURBUS.RU