Air Tanzania назвала новое начало рейсов в Москву

Первые рейсы из Москвы (Внуково) в Дар-эс-Салам заявлены со 2 июля трижды в неделю

Первые рейсы Air Tanzania в Танзанию заявлены со 2 июля, минимальный тариф туда-обратно – около 72,9 тыс. руб. Для Занзибара это может стать новым фактором роста: российский турпоток на остров уже прибавил 27% за январь-апрель, сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы из Внуково в Дар-эс-Салам будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, что ранее ожидалось, что новые рейсы начнутся уже 28 мая.

Минимальный тариф из Москвы в Дар-эс-Салам на первые доступные даты составляет от 1021 доллара США в обе стороны, или около 72,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 мая. При этом маршрут до Занзибара в системе бронирования Air Tanzania пока не отображается: видны билеты только в Дар-эс-Салам.

Ранее эксперты АТОР ожидали, что Air Tanzania как новый игрок на российском рынке может выйти с тарифами «низкого старта» – примерно от 55-75 тыс. руб. в обе стороны по отдельным датам и акциям. Первые доступные цены укладываются в этот прогноз.

Занзибар может стать одним из самых интересных дальних пляжных направлений для россиян в 2026 году. Спрос уже растет: в 2025 году российский турпоток на архипелаг увеличился на 53,5%, а за январь – апрель 2026 года прибавил еще 27% к аналогичному периоду прошлого года.

Пока доля россиян в общем иностранном турпотоке на Занзибар невелика – в разные месяцы она составляет 0,9-1,8%. Но динамика заметная.

Как отмечают эксперты АТОР, Занзибар остается одним из самых востребованных направлений Индийского океана у российских туристов. Остров привлекает экзотикой, белоснежными пляжами, теплым океаном и возможностью совместить пляжный отдых с сафари в Танзании.

Еще один важный фактор – цена. По оценкам туроператоров, отдых на Занзибаре в среднем обходится дешевле, чем на Мальдивах, а размещение на самом острове может быть вполне бюджетным.

«Если говорить о текущих ценах, тур на Занзибар сегодня стартует от 200 тыс. руб. на человека. Само наземное размещение на Занзибаре вполне бюджетное – от 50 долларов за номер в сутки», – говорит Артур Мурадян, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel.

Для направления характерна выраженная сезонность. Основной спрос со стороны россиян приходится на зиму (декабрь – февраль) и лето (июнь – август). Апрель – май, напротив, дают глубокую просадку из-за сезона «больших дождей».

Подавляющее большинство российских туристов на Занзибаре – молодежь и люди среднего возраста (30–50 лет).

Преобладающий формат – отдых парами. Семей с детьми немного: дети составляют всего 3,5% российского турпотока. Пенсионеров еще меньше.

Еще одна важная особенность: по статистике Занзибара, транзитных и деловых визитов россиян на остров нет – 100% приезжают с целью отдыха.

Средняя продолжительность поездки – 7–9 ночей. То есть для россиян Занзибар чаще всего остается классическим пляжным туром на 1–1,5 недели.

Около двух третей российских туристов прилетают на Занзибар международными авиарейсами. Еще примерно треть добирается внутренними рейсами через Дар-эс-Салам. Паромами с материка пользуются менее 2% россиян.

По словам Артура Мурадяна, прямой рейс может стать для направления серьезным импульсом к росту.

«Безусловно, открытие прямого рейса в Танзанию станет существенным толчком для роста турпотока. Направление уже хорошо знакомо российскому туристу. Сейчас мы работаем с групповыми тарифами на стыковках Etihad и Ethiopian Airlines, и продажи идут успешно. Прямой рейс на современном Boeing 787 будет востребован гораздо лучше. С ним объемы могут вырасти кратно – три рейса в неделю при наличии прямого авиасообщения легко заполнятся», – говорит эксперт.

Еще одним стимулом для направления может стать отмена виз. По сообщениям СМИ, МИД РФ ведет переговоры с властями Танзании о возможном введении безвизового режима для граждан России.

Сейчас визовый фактор не является главным барьером для поездок (визу выдают по прилете), но для массового туриста он все равно важен: чем проще правила въезда, тем легче направление воспринимается при выборе тура.

