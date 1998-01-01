Артур Мурадян: "Картина по выезду сейчас выглядит не очень оптимистичной”

Количество выездных направлений из-за конфликта на Ближнем Востоке сократилось и пока не восстановилось до прежних объемов, поэтому ситуация в организованном туризме пока остается не очень хорошей, сообщил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян на пресс-конференции в Национальной службе новостей (НСН). Его сегодня цитирует RTN.

«Картина в целом по выезду сейчас выглядит не очень оптимистичной – несмотря на сильно укрепившийся рубль, который должен подталкивать рост выездного туризма. Во втором квартале, скорее всего, будет снижение, оно уже видно по ряду направлений.

В частности, на 6% снизился Таиланд – во многом из-за перенасыщения рынка. Но пальму первенства на юго-восточном пляжном направлении подхватил Вьетнам, показавший наиболее существенный рост в этом сезоне», – пояснил г-н Мурадян.

По данным Вьетнамского управления по туризму, порядка 367 тыс. россиян посетили страну в первом квартале и 540 тыс. – на начало мая. Эксперт связывает это с тем, что, во-первых, туроператоры существенно нарастили полетные программы во Вьетнам по сравнению даже с концом прошлого года. Во-вторых, направление более доступно по стоимости – дешевле Таиланда в среднем на 15-20%.

Г-н Мурадян считает, что никаких сюрпризов от летнего сезона ожидать не стоит, предпосылок к смене лидера нет – им будет Турция.

За первый квартал 2026 года туроператор фиксирует на направлении рост около 17%, прежде всего, благодаря акциям раннего бронирования, стартовавшим с конца прошлого года.

На втором месте уверенно идет Египет, и летом тенденция продолжится, так как направление практически не затронул ближневосточный конфликт, полетные программы не прерывались. «По Египту у нас рост 32%, во многом он связан с тем, что туроператоры активно работают по нему не только с российскими перевозчиками.

Сейчас на рынок выходят специализированные египетские авиакомпании, работающие именно с туроператорами. Также в России открылись некоторые южные аэропорты, откуда в Египет возобновились полетные программы», – рассказал он.

Из экзотических направлений г-н Мурадян отметил Мальдивы, на которых Россия занимает второе место после Китая по совокупному объему приезжающих – порядка 102 тыс. туристов с начала года. «Но россиян на островах любят больше – они прилетают на срок от девяти ночей, в то время как китайцы ограничиваются 3-5 ночами. С мая рейсы ближневосточных перевозчиков вышли практически на полную летнюю загрузку.

Цены, с учетом нынешнего курса, показывают самые низкие значения за последние пять лет, и транзитная перевозка на ближневосточных авиакомпаниях сейчас самая выгодная по сравнению с любым прямым рейсом из России», – подчеркнул он.

По словам Артура Мурадяна, удивляет Китай: плюс 62% за первые два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Нашими туристами востребованы пляжный и экскурсионный Китай. При неплохой полетной программе и ценам около 200 тыс. рублей россияне совершили на остров порядка 600 тыс. визитов в прошлом году. Власти Хайнаня в следующем зимнем сезоне рассчитывают получить 850 тыс. российских туристов – если расширится полетное предложение.

А вот материковый Китай стал возвратным: около 2 млн визитов, по данным Пограничной службы ФСБ РФ. Люди с интересом исследуют разные регионы страны», – заметил эксперт.

По его словам, сейчас Китай выступает главным транзитным хабом для полетов в Японию и Южную Корею – оба направления показывают активный рост, которого не наблюдали даже при наличии прямого авиасообщения.

«Визовая Япония демонстрирует рост более 20% год к году. Аналогичная история с Южной Кореей: визовых требований нет, а цены и сервис полностью удовлетворяют туристов. Многие едут не только ради природы, но и с медицинскими целями.

Продолжает расти Африка: россияне без опасений путешествуют в ЮАР, Кению, Эфиопию, Танзанию, включая пляжный отдых на Занзибаре», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

