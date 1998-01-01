“Аристократический» туризм набирает популярность

Все больше россиян отправляются в места, связанные с традициями проведения аристократических балов

Поездки в места, связанные с традициями аристократических балов, а также участие в современных мероприятиях, воссоздающих атмосферу прошлых эпох - становится способом не только отдохнуть, но и глубже познакомиться с историей и культурой через призму танцевальных традиций, - сообщает наш специальный корреспондент.

Все чаще старинные усадьбы и особняки открывают свои двери путешественникам, мечтающим погрузиться в исторический бальный антураж, а также своими глазами увидеть интерьеры сохранившихся дворцов и усадеб, где проходили балы.

Некоторые учреждения культуры ежегодно устраивают вечера с танцами, тематическими экскурсиями, уроками старинных танцев и т.п., погружая гостей в атмосферу прошлого. Например, в Елагиноостровском дворце в Санкт-Петербурге проводят экскурсии с элементами бала: участники знакомятся с историей дворца, изучают бальный этикет, исполняют танцы XIX века в костюмах того времени.

Экскурсия «С корабля на бал» в усадьбе Марфино включает прогулку на парусном фрегате, стилизованном под XVIII век, и, собственно, «углубленное» посещение усадьбы с итеративом.

Современной тенденцией «бальные туристы» обязаны Австрии, а именно Венскому балу, занесённому ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. За два бальных дня Вена пропускает через себя около 11,5 тыс. человек.

Председатель исторического общества «Бал в русской усадьбе» - Алексей Семилеткин отмечает, что современные балы - не пародия на празднества прошлых столетий, а увлечение, хобби, которое позволяет изучать эпоху, знакомиться с бальными традициями, этикетом и культурным наследием России.

Буквально на днях 18-летие общества они отметили «турнюрным балом» эпохи 1870-80-х г.г. Совместное мероприятие с Санкт-Петербургским Пушкинским фондом прошло в одном из роскошных особняков Москвы - Доме Смирнова на Тверском бульваре. – Сюрпризом вечера стала презентация уникального музыкального инструмента – императорской флейты, которая была преподнесена в дар Александру III от первой петербургской фабрики музыкальных инструментов Юлиуса Генриха Циммермана в 1883 г.

«На этой флейте играл сам Николай II, - рассказывает Алексей. - Отличительная черта исторических костюмированных балов в дворянских усадьбах – это максимально точное воссоздание атмосферы и духа XIX века. Для участия приглашаются камерные струнные оркестры, профессиональные исполнители романсов и поэтических произведений того времени. На балах гостям предлагают бальные игры позапрошлого века, старинные карточные игры и развлечения. В целом, в России балы начали устраивать по указу Петра I с 1718 года. Они назывались ассамблеями и давались по очереди всеми придворными. На ассамблеях вели деловые беседы, курили трубки, пили вино, играли в шашки и шахматы. Главным же увеселением были танцы. На мой взгляд, исторические балы возрождаются, потому что многие устали от негатива и постоянной «беготни». Бал — это и праздник, и великолепная культурная составляющая, отдушина, если хотите. Чтобы участвовать, не нужно каких-то способностей.

Можно быть блистательным танцором, а можно – просто харизматичным гостем. За время существования наше общество провело большое количество балов и костюмированных мероприятий в усадьбах России, таких как Середниково, Лопасня-Зачатьевское, Ивановское, Полотняный завод, Берново, Хмелита и других».

На сегодняшний день самыми популярными локациями для «бального туризма» в Москве и Подмосковье можно назвать усадьбу Марфино, в которой балы проводились еще в XVIII в. Кстати, именно по парадной лестнице этого замка поднимались гости на бал Воланда в фильме «Мастер и Маргарита».

Резиденция рода Шереметевых - усадьба Кусково – настоящий центр культурной жизни XVIII века, где устраивались балы, театральные представления и научные собрания. Статусных гостей здесь принимали в Танцевальном зале с росписью «Слава рода Шереметевых» на потолке.

В усадьбе Архангельское всегда проводились роскошные балы, театральные постановки и литературные вечера и до сих пор проводятся мероприятия, связанные с бальными традициями. В Музее-заповеднике «Царицыно» есть Большой дворец, который при жизни императрицы так и не был достроен. После реконструкции в 2007 году в нём провели первый бал, и с тех пор местом торжества становится главный парадный зал дворца.

