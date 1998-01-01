Anex: Туристы, которые должны были вылететь из Турции 27-28 мая рейсами Air Anka, вернулись домой

После невыдачи Росавиацией разрешения на полеты турецкого перевозчика Air Anka большинство российских туристов, чей отдых завершился 27 и 28 мая, уже вернулись из Антальи в Россию. На курорте остается 8 человек, которые размещены в отелях и ждут информации о вылете, сообщил туроператор Anex.

Отмена рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами привела к тому, что на курортах Турции застряли порядка 3 тысяч туристов, которые не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города.

Как сообщила Росавиация, Air Anka, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, продала свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября. По данным ведомства, для обеспечения интересов российских туристов турецкому перевозчику были выданы дополнительные временные разрешения, действительные до 25 мая.

При этом летнее расписание, уже согласованное с авиационными властями Турции, полеты Air Anka в Россию не включало.

«По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.

Свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании», – заявили в ведомстве.

Заказчики чартеров Air Anka – туроператоры Anex и «Интурист» продлили туристам проживание в ожидании рейсов за свой счет в гостиницах 5*, включая такие объекты, как Sensitive Premium Resort & Spa и Selectum Noa Belek.

«Мы предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат. Со всеми заявками работаем точечно и подбирается наиболее выгодный для туристов вариант», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

По словам директора по связам с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, в ожидании вылета все туристы были размещены в отелях. «В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас были сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае предлагаем свой вариант возврата», – пояснила она.

В свою очередь «Интерфакс» сегодня сообщает, что в прсс-службе «Интуриста» заявили: "Планируем завершить вывоз туристов из Анталии, чей обратный вылет планировался на Air Anka, в срок до 5 июня включительно. Вывоз проходит в рабочем режиме по факту поступления информации о появлении мест на тот или иной рейс.

Путешественникам, чей тур был запланирован на рейсах Air Anka, предложены различные варианты решения ситуации в зависимости от региона вылета, включая 100% возврат денежных средств или пересадку на другие авиакомпании».





Как напоминает РСТ, Air Anka – небольшая турецкая авиакомпания, базирующаяся в Измире. Выполняет чартерные и регулярные рейсы преимущественно по заказам туроператоров. Anex в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur Air в Анталью на рейсы этого турецкого перевозчика, а 26 мая Air Anka начала отменять рейсы в Россию, поскольку Росавиация не продлила разрешение на полеты.

В четверг 28 мая стало известно, что по той же причине корректировки расписания происходят и у чартерной авиакомпании Tailwind Airlines. Они касаются рейсов в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного. Всего, по оценкам экспертов, авиакомпании должны были перевезти порядка 150 тыс. туристов за этот сезон.

